Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса 13.11.2020, 14:54

Для создания модели собрали все известные на сегодняшний день данные о структуре коронавируса.

Исследователи из Университета науки и технологий им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии представили самую точную 3D-модель коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает Daily Mail (перевод - orthodox.od.ua).

Отмечается, что для создания модели исследователи собрали все известные на сегодняшний день данные о структуре коронавирус.

Именно изображение поверхности частицы вируса с высоким разрешением они получили с помощью сканирующих электронных микроскопов.

"Наша 3D-модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне и раскрывает детали вируса, которые ранее невозможно было увидеть. Например, как мы считаем, что нуклеокапсидные белки образуют структуру похожую на веревку внутри него", - отметил ученый Ондрей Стрнад.

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