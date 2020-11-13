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Минчане проучили лукашистку, разбивавшую ногами лампадки в память о Романе Бондаренко

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  • 13.11.2020, 16:27
  • 27,160
Минчане проучили лукашистку, разбивавшую ногами лампадки в память о Романе Бондаренко

Видеофакт о людях и нелюдях.

Тысячи белорусов вышли сегодня на акцию памяти о Герое Беларуси Романе Бондаренко.

На Каменной горке в Минске неизвестная женщина начала сбрасывать ногами и разбивать лампадки, которые оставили участники акции памяти Романа Бондаренко, сообщает «Радыё Свабода».

Позже Жители Каменной горки нашли лукашистку, которая разбивала ногой лампадки и заставили убрать все за собой.

«Фу, позорище», — комментируют минчане действия лукашистки.

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