Минчане проучили лукашистку, разбивавшую ногами лампадки в память о Романе Бондаренко 57 13.11.2020, 16:27

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Видеофакт о людях и нелюдях.

Тысячи белорусов вышли сегодня на акцию памяти о Герое Беларуси Романе Бондаренко.

На Каменной горке в Минске неизвестная женщина начала сбрасывать ногами и разбивать лампадки, которые оставили участники акции памяти Романа Бондаренко, сообщает «Радыё Свабода».

Позже Жители Каменной горки нашли лукашистку, которая разбивала ногой лампадки и заставили убрать все за собой.

«Фу, позорище», — комментируют минчане действия лукашистки.

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