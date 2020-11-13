Минчане проучили лукашистку, разбивавшую ногами лампадки в память о Романе Бондаренко

Минчане проучили лукашистку, разбивавшую ногами лампадки в память о Романе Бондаренко57
- 13.11.2020, 16:27
- 27,160
Видеофакт о людях и нелюдях.
Тысячи белорусов вышли сегодня на акцию памяти о Герое Беларуси Романе Бондаренко.
На Каменной горке в Минске неизвестная женщина начала сбрасывать ногами и разбивать лампадки, которые оставили участники акции памяти Романа Бондаренко, сообщает «Радыё Свабода».
Позже Жители Каменной горки нашли лукашистку, которая разбивала ногой лампадки и заставили убрать все за собой.
«Фу, позорище», — комментируют минчане действия лукашистки.