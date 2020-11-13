Гомельчане вышли на улицы, чтобы почтить память Героя Беларуси 13.11.2020, 15:14

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Они несут цветы, свечи и плакаты.

Сегодня в Гомеле проходят траурные акции. Горожане вышли на улицы города, чтобы почтить память погибшего от рук карателей минчанина Романа Бондаренко, пишет сайт gomel.today.

Люди выходили малыми группами или по одному. Так, например, на проспекте Ленина, 31, сегодня можно было увидеть фото погибшего минчанина со словами «Ромка, мы этого не забудем». Тут же были цветы, свечи и плакат.

Несколько человек попытались стать в цепь памяти около цирка. К участникам тут же подошли сотрудники милиции и начали снимать их на камеру. После этого все разошлись.

Свечи и цветы появились сегодня и в сквере им. К.Туровского.

Вчера вечером после сообщения о смерти Романа Бондаренко во многих окнах зажглись свечи, а в одном из районов Гомеля появилась фото парня и плакат рядом с ним «Герой Беларуси».

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