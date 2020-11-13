Максим Кац: Лукашенко все равно падет 10 13.11.2020, 15:17

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Максим Кац

Сейчас решающий момент, главное — не сдаваться.

Российский политолог Максим Кац свежий выпуск своей программы назвал «Убийство Бондаренко». Блогер объяснил, как такое могло случиться, и посоветовал белорусам не сдаваться в борьбе против режима.

— Вчерашняя трагедия — это следующий виток эскалации со стороны Лукашенко. Так называемые парамилитарии, банды, избивающие противников режима, появляются на улицах таких революций периодически. В Украине их называли «титушками». Такие банды имеют «лицензию на насилие» от государства. Государство их покрывает, оплачивает их работу и при этом представляет ситуацию так, будто это конфликт внутри общества.

По заявлению МВД мы видим, что это именно тот случай: убившие Бондаренко не пойманы, но пресс-секретарь МВД Чемоданова уже заявляет, что это «возмущенные граждане». Откуда она знает это?

Политолог считает, что появление «парамилитари» в Беларуси указывает на нехватку у режима Лукашенко законных силовых ресурсов:

— Сейчас решающий момент. Две прошлые недели марши были поменьше, арестов было больше. Выходить стало намного опаснее, Лукашенко почувствовал запах крови. Чтобы добить, появились, в том числе, и эти люди, которые вчера убили Бондаренко.

Если общество сейчас проглотит избиения, безумные уголовные дела и вот это убийство, Лукашенко все равно падет, но это может занять месяцы или годы.

Максим Кац объясняет протестный спад страхом, но советует белорусам объединяться и не сдаваться.

— Страшно не только вам, страшно и адекватным людям в системе, и рабочим госпредприятий, и военным, которые могли бы защитить людей, тоже страшно. Подонков, готовых избивать и убивать, — несколько тысяч. Честных хороших и адекватных людей — миллионы. Но страх сковывает и это понятно. Когда могут избить и даже убить, когда могут посадить в тюрьму без всякой причины, и пытать, понятно, что всем страшно.

Но если общество сейчас соберется вместе, если выйдет и проявит в очередной раз отвагу, настойчивость и упорство, чтобы собрать огромный марш в воскресенье, чтобы продолжать другие акции, чтобы оказывать давление на систему и сопротивляться, если люди убедят друг друга, что это неприемлемо и нельзя терпеть, то победа придет, — уверен он.

И признается, что история белорусов в эти дни никого не может оставить равнодушным. Кац убежден, что сейчас нам, как никогда, нужна поддержка друг друга:

— Сейчас очень черная полоса и, кажется, что выхода нет. Но речь идет о нескольких тысячах головорезов против миллионов честных людей. Невозможно проиграть, если не сдаваться. В этот ключевой момент очень важно поддерживать друг друга. Нужны все!

Вы не можете допустить, чтобы «упырь», цепляющийся за власть, давал лицензию избивать и убивать людей. У вас есть инструменты это сделать, вы уже очень многого добились. Главное, не сдаваться!

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