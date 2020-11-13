Политолог Кирилл Рогов: Романа Бондаренко убили обыденные уроды 1 13.11.2020, 15:37

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Режим привел к расчеловечиванию карателей, которые били и не могли остановиться.

Российский политолог Кирилл Рогов написал в «Фейсбуке» о трагических событиях в Беларуси.

– Роман Бондаренко, 31 год, забит насмерть лукашековскими гестаповцами после того, как возмутился тем, что они срезали бело-красно-белый флаг Беларуси, – пишет известный российский политолог. – Поражает здесь ничтожность и бессмысленность повода. Тем людям, что убили Романа, что им до того флага — какого он цвета? Скорее всего полгода назад они вообще не знали толком, что такое этот бело-красно-белый флаг и в чем проблема. А теперь человека убили.

Они убили Романа не из-за флага. Надо точно отдавать себе отчет в этой механике гражданской войны и расчеловечивания, которую мы видим на примере Беларуси совершенно ясно.

Такие режимы сначала поощряют безнаказанность насилия: можешь бить беззащитного человека, и тебе ничего за это не будет. Потом они стимулируют или поощряют наркоманию в среде собранных ими людей, склонных к насилию.

В итоге, эти обыкновенные, обыденные уроды, которые убили Романа Бондаренко, они не собирались его убивать. Они просто били и не могли остановиться. Вот он ужас человечности: били и не могли остановиться.

История Романа Бондаренко имеет самое непосредственное отношение к нам. Завтра в России день памяти Романа Бондаренко так же, как в Беларуси. А хорошо бы и во всем мире: человек, убитый за флаг, вчера в 2020 году.

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