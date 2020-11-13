The Economist: Сможет ли Байден справиться с сопротивлением республиканцев? 13.11.2020, 16:46

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Новый президент США будет действовать без демократического большинства в Сенате.

Кроме республиканского президента Америки Дональда Трампа, поражение на выборах в США 2020 года претерпела и Демократическая партия. Демократы ожидали, что смогут получить большинство в Сенате, но реальность оказалась другой. Из-за республиканского большинства в Сенате победитель выборов Джо Байден может столкнуться со многими препятствиями на пути к реализации своих политических планов, пишет журнал The Economist (перевод - zn.ua).

Республиканцы могут даже заблокировать определенные политические назначения Байдена, если они им «не понравятся».

Демократическая партия США уже столкнулась с негативными последствиями своего «поражения», к тому же, сама партия имеет некоторые внутренние проблемы.

Такие «потери» демократов определенным образом отражают дисбаланс в избирательной системе. Демократическая партия США надеялась, что «непопулярность» президента Дональда Трампа поможет им уверенно получить большинство, а затем кардинально реформировать Сенат.

Однако, структурное преимущество республиканцев оказалось настолько большим, что разрушило даже ожидания демократов на «более скромные» изменения.

Несмотря на то, что Джо Байден получил большинство голосов избирателей, в США все еще остается много сторонников консервативной политики республиканцев. Именно поэтому много американских штатов, скорее всего, так и останутся консервативными в своих политических взглядах в течение длительного времени. Демократам нужно прилагать значительные усилия, чтобы успешно «конкурировать» с республиканцами.

Однако, «вражда» в рамках самой Демократической партии может свидетельствовать о довольно мрачных перспективах для демократов в будущем.

Американские избиратели, которые поддержали Байдена, могут быть против чрезмерного «радикализма левых», это означает, что Демократическая партия, прежде всего, должна найти внутренний баланс. Для того, чтобы достичь изменений демократам нужна власть.

Так или иначе, без демократического большинства Джо Байдену будет труднее воплощать в реальность свои политические намерения, но это не значит, что он будет «парализован», резюмирует издание.

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