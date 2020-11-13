Как власти солгали о ЧП на БелАЭС 7 13.11.2020, 17:01

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Фото: Getty Images

Руководитель проекта строительства атомной станции неожиданно проговорился.

Когда на следующий день после того, как Лукашенко запустил атомную станцию в Островце, она сломалась, министерство энергетики сделало вид, что всё так и было задумано, пишет gazetaby.com.

Итак, правительственная структура утверждает, что временное прекращение поставки электроэнергии от Белорусской АЭС было предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск».

Проблема в том, что эту версию забыли согласовать с россиянами. В результате вице-президент «Атомстройэкспорта» (структура «Росатома», которая строит станции за рубежом), руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин признался «Коммерсанту»:

– В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты.

Полянин обвинил в случившемся итальянские трансформаторы. На вопрос, в чьей зоне ответственности они находятся, вынужден был констатировать:

– Поставка, монтаж и наладка электрической схемы генераторного выключателя с использованием данных трансформаторов — это наша зона ответственности.

Такое «ударное» начало работы АЭС навевает мощнейший «оптимизм» относительно ее перспектив. А уровень «честности» и «открытости» госструктур, отвечающих за работу станции, зашкаливает.

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