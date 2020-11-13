«Стары Ольса», Пит Павлов и Александр Помидоров посвятили песни Герою Беларуси 13.11.2020, 17:10

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фото: svaboda.org

Имя Романа Бондаренко повторяет сегодня вся страна.

Белорусские музыканты отреагировали на трагическую смерть Романа Бондаренко, которого вчера избили и отвезли в РУВД Центрального района Минска, сообщает «Радыё Свабода».

Группа средневековой музыки «Стары Ольса» посвятила песню памяти Романа Бондаренко.

Певец Александр Помидоров также посвятил песню памяти Романа Бондаренко и словам «я выхожу» — последним, которые Бондаренко написал в чате перед смертью.

Певец Пит Павлов, лидер группы N.R.M., также посвятил новую песню памяти Романа Бондаренко.

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