Как минимум четверо врачей вышли из жодинского ИВС с коронавирусом 1 13.11.2020, 17:18

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иллюстрационное Фото: tut.by

Доктор Евгений Майский рассказал, как заразился COVID-19.

На этой неделе чередуются посадки с выходами. Девять суток истекли у Евгения Майского, врача МРТ РНПЦ травматологии и ортопедии. В среду он освободился в Жодино, с расстояния посмотрел на жену, пишет onliner.by.

В четверг сдал анализы и прошел РКТ легких, которая подтвердила коронавирусную инфекцию и пневмонию. У Майского последние три дня до выхода пропало обоняние и повысилась температура. Коронавирусная инфекция также диагностирована у его коллег: хирурга Дмитрия Маркелова, травматологов-ортопедов Леонида Глазкина и Руслана Якубовского.

— Сначала мы с коллегами сидели вместе, — рассказал Евгений Майский. — После суда нас перетасовали. Меня отправили в камеру с 9 задержанными в воскресенье, 1 ноября. Перед моим выходом симптомы были почти у всех.

Небольшая слабость появилась на второй день пребывания в Жодино, ее сопровождал минимальный кашель и повышение температуры. По нашей просьбе температуру измерили инфракрасным градусником. Он ничего ни у кого не показал — максимум 36,9, но по ощущениям температура была как минимум у троих.

Вторым симптомом стала интенсивная головная боль. На третий день у меня резко пропало обоняние. Последние три дня пребывания в Жодино я провел без ощущения запахов.

Вообще, сначала все легко спихнуть на простуду, потому что в камере не было горячей воды. Ты пьешь холодную, моешься холодной. Плюс сон с постоянно включенным светом (распоряжение руководства жодинского ИВС) заставляет организм пребывать в стрессовом состоянии, что ведет к резкому ослаблению иммунитета. Когда пропало обоняние, я сказал: ребята, приехали.

От кого началась «корона»? Нереально разобраться. Учитывая, что у нас с Маркеловым симптомы появились в одно время, мы заразились вместе. А где? Может, в РУВД, а может, и на работе. Но в целом вывод — вероятность заражения сокамерников 100%.

Тесты в тюрьме? Какие?! Там таблетку анальгина не выпросить. Парацетамол и панангин — больше ничего не удалось добиться. Врача тоже просили — никто не пришел.

Сами сотрудники ходят и без масок, и в масках, и в балаклавах. Как кто считает нужным.

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