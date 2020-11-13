Армения требует прояснить статус Карабаха 13.11.2020, 17:21

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Армен Саркисян

Соглашение о прекращении военных действий обходит стороной этот вопрос.

Президент Армении Армен Саркисян в связи с прибытием российских миротворцев в Нагорный Карабах призвал к скорейшему возобновлению международных переговоров о будущем статусе этого региона. Мандат на переговоры о статусе Карабаха имеется у Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил Саркисян в Ереване в пятницу, 13 ноября, на встрече с представителями сфер культуры, спорта и общественных организаций. В Минскую группу ОБСЕ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются РФ, Франция и США, сообщает dw.com.

Армен Саркисян подчеркнул, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября, заключенное между Арменией, Азербайджаном и Россией, не определяет статус Карабаха. Договоренности предполагают, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях, на линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы, а транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Конфликт в Нагорном Карабахе

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Ереваном и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Конфликт между Арменией, Азербайджаном и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, которую поддерживает Ереван, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. Между тем Баку не считает Нагорный Карабах стороной конфликта и отказывается вести с ним переговоры.

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