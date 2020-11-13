Как ходить в кафе, если в городе масочный режим? 2 13.11.2020, 17:47

1,056

Фото: Getty Images

Ответ эксперта.

С 12 ноября в Минске ввели обязательный масочный режим. Журналисты спросили у ассоциации рестораторов, как теперь в столице должны работать заведения общепита, когда гость может снять маску, обслужат ли посетителя без этого средства защиты и кто несет ответственность за нарушение масочного режима.

Член наблюдательного совета ассоциации рестораторов Евгений Васильев пояснил tut.by, как будут обслуживать посетителей во время обязательного масочного режима.

1. В заведении посетитель должен быть в маске. За столом ее, конечно же, можно снять. Когда человек выходит из-за стола — снова надевает маску. Столы в заведении, как и весной, должны быть на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

2. Задача персонала — принять все возможные меры и убедить посетителя пользоваться маской. Если забыл ее, то можно купить на кассе в заведении (их можно продавать или раздавать бесплатно посетителям), если не хочет надевать — предупредить о нарушении санитарных правил и норм. Если ничего не работает, то заведение вправе отказаться обслуживать посетителя. Также на входе должны быть объявления о масочном режиме.

3. Вся ответственность за обслуживание посетителей без масок лежит на руководителе заведения. Штрафы для самих минчан, которые не носят маски, пока не предусмотрены. Но этот вопрос рассматривается. За нарушение санитарных правил по административному кодексу отвечать будут руководители объектов. Вопрос контроля — в компетенции центров гигиены и эпидемиологии, МАРТ, управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Статья КоАП 16.8 Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов.

Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур (…) влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин.

4. Также в заведениях должны соблюдать остальные меры по борьбе с COVID-19 — проверять температуру у сотрудников общепита, проветривать помещение, проводить санитарную обработку.

Все перечисленное касается как стационарных заведений, так и точек take away или островков в торговом центре — важно предупредить людей о масочном режиме, предложить маску и соблюдать меры социального дистанцирования и борьбы с COVID.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».