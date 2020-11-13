закрыть
13 ноября 2020, пятница, 19:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Борисовчане вышли на центральную площадь

1
  • 13.11.2020, 18:26
  • 1,653
Борисовчане вышли на центральную площадь
фото: ex-press.by

Они отдали дань памяти Роману Бондаренко.

Сегодня, 13 ноября, группа борисовчан отдала дань память погибшему вчера от жестоких побоев 31-летнему Роману Бондаренко, пишет ex-press.by.

Люди выстроились на центральной площади Борисова вдоль проспекта Революции и возложили букеты цветов у проезжей части.

Роман Бондаренко был задержан на «Площади перемен» в Минске, а затем был доставлен в одну из минских больниц из Центрального РУВД столицы со следами жестокого избиения. Несмотря на усилия врачей, пытавшихся спасти его жизнь, вчера, 12 ноября, Роман Бондаренко умер.


популярное за неделю

Мнение

Протест – не резина, не сдуется
Протест – не резина, не сдуется Ирина Халип
Страна уходит в партизаны
Страна уходит в партизаны Владимир Халип
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников