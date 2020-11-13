Борисовчане вышли на центральную площадь 1 13.11.2020, 18:26

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фото: ex-press.by

Они отдали дань памяти Роману Бондаренко.

Сегодня, 13 ноября, группа борисовчан отдала дань память погибшему вчера от жестоких побоев 31-летнему Роману Бондаренко, пишет ex-press.by.

Люди выстроились на центральной площади Борисова вдоль проспекта Революции и возложили букеты цветов у проезжей части.

Роман Бондаренко был задержан на «Площади перемен» в Минске, а затем был доставлен в одну из минских больниц из Центрального РУВД столицы со следами жестокого избиения. Несмотря на усилия врачей, пытавшихся спасти его жизнь, вчера, 12 ноября, Роман Бондаренко умер.