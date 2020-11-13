Украина призвала наказать убийц Романа Бондаренко
- 13.11.2020, 18:55
Украина присоединилась к ЕС в осуждении репрессий в Беларуси.
Украина солидарна с Европейским Союзом в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые привели к смерти Романа Бондаренко.
Об этом заявило в Твиттере Министерство иностранных дел Украины.
«Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые привели к смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром», - говорится в сообщении.
Украинские дипломаты также выразили искренние соболезнования родным и близким Романа Бондаренко.