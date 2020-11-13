Украина призвала наказать убийц Романа Бондаренко 13.11.2020, 18:55

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Украина присоединилась к ЕС в осуждении репрессий в Беларуси.

Украина солидарна с Европейским Союзом в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые привели к смерти Романа Бондаренко.

Об этом заявило в Твиттере Министерство иностранных дел Украины.

«Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые привели к смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром», - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты также выразили искренние соболезнования родным и близким Романа Бондаренко.

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