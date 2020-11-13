Еврокомиссия признала запрет на полеты неэффективным средством в борьбе с COVID-19 13.11.2020, 19:05

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Еврокомиссия не будет продлять странам разрешение на ограничение полетов, введенное в мае.

В комиссии по транспорту Евросоюза считают, что соблюдение санитарно-эпидемиологического режима — это более эффективное средство сдерживания пандемии коронавируса, чем ограничение полетов. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Мы не считаем запрет на полеты эффективным средством сдерживания пандемии», — сказала комиссар ЕС по транспорту Адина Вэлеан.

Еврокомиссия не будет продлять странам разрешение на ограничение полетов, введенное в мае, так как «эффективные санитарно-эпидемиологические меры оказались более эффективными в борьбе с распространением вируса».

Предоставленное право странам Евросоюза запрещать полеты истекает 31 декабря 2020 года. В заявлении Еврокомиссии также указана рекомендация сохранить разрешение на продление лицензий авиакомпаниям, испытывающим финансовые трудности и владельцам земли, чьи лицензии на эксплуатацию истекают до конца 2021 года, чтобы сохранить их до 2022 года.

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