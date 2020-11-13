Эстония призвала к новым санкциям против режима Лукашенко 4 13.11.2020, 19:27

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МИД Эстонии отреагировал на убийство лукашистами минчанина Романа Бондаренко.

Эстония предложит ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси в связи с гибелью в Минске активиста Романа Бондаренко.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

«Эстония в сотрудничестве с несколькими другими странами намерена подать на уровне Европейского Союза предложение о введении дополнительных санкций против белорусских чиновников. Убийство Бондаренко является страшным преступлением, и за это нужно ввести новые санкции», - сказал министр.

«Такие зверства не могут оставаться безнаказанными, и виновные должны быть привлечены к ответственности», - добавил он.

Напомним, ЕС в пятницу заявил, что белорусские власти не только прямо и жестоко репрессируют собственное население, но и создали среду, в которой могут происходить такие беззаконные насильственные действия.

В Минске в четверг тысячи белорусов в течение часов съезжались к «площади Перемен», чтобы почтить память умершего в больнице Романа Бондаренко.

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