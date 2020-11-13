В ООН призвали расследовать убийство Романа Бондаренко 3 13.11.2020, 20:16

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выступило с заявлением.

В пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выступило с заявлением, в котором выразило глубокую озабоченность с ситуацией в Беларуси, где после президентских выборов, которые в США и ЕС считают сфальсифицированными, власти продолжают использовать госаппарат для подавления массовых мирных протестов, передает «Голос Америки».

Как указывается в завлении, на сегодняшний день в Беларуси, по различным оценкам, правоохранительными органами задержано более 25 тысячи человек, в том числе более тысячи тех, кто принял участие в акциях солидарности в Минске и по всей Беларуси 8 ноября. Многим из задержанных были предъявлены административные обвинения, в некоторых случаях их удерживали до 15 суток, но белорусские власти все чаще привлекают людей к уголовной ответственности. В последние недели власти расширили круг преследуемых: студенты и медицинские работники, в частности, теперь сталкиваются с необоснованными ограничениями и давлением.

«Студентам, которые выступили в поддержку бастующих, угрожали исключением из учебных заведений, и с 26 октября, по сообщениям, по меньшей мере 127 человек были исключены из учебных заведений, что поставило под угрозу их право на образование и перспективы трудоустройства», - отмечается в заявлении.

Также были задержаны медицинские работники, которые участвовали в цепочках солидарности и профессиональных маршах, чтобы осудить насилие и жестокое обращение с протестующими. Сообщается, что во время мирной акции протеста в Минске 7 ноября не менее 57 медработников были задержаны в течение пяти минут после начала демонстрации.

«На сегодняшний день, - говорится в документе Управления Верховного комиссара ООН, - правительство Беларуси не предоставило никакой информации о процессе и результатах расследований утверждений о пытках и других формах жестокого обращения с протестующими как во время арестов, так и во время содержания под стражей».

В ООН также обеспокоены недавними тревожные сообщениями о трагической гибели 31-летнего Романа Бондаренко, который скончался в четверг после того, как, предположительно, подвергся жестокому избиению со стороны сотрудника сил безопасности.

Как сообщается, Бондаренко был среди людей, столкнувшихся в Минске в среду с неизвестными в масках, и один из них ударил его по голове. Затем его, по-видимому, доставили в полицейский участок, а затем с серьезными черепно-мозговыми травмами перевели в больницу, где он скончался. Власти заявили, что расследуют инцидент, но отрицают, что нападавшие на Бондаренко принадлежали к спецслужбам.

«Мы призываем белорусские власти провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента и публично поделиться его результатами. Если действительно преступление было совершено, виновный в смерти Романа Бондаренко должен быть привлечен к ответственности», - подчеркивается в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Заявление Евросоюза

В пятницу с осуждением убийства Романа Бондаренко «полицейскими в штатском» выступил и Евросоюз.

«Это возмутительный и позорный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и насильственно осуществляли репрессии против собственного населения, но и создавали условия для совершения таких беззаконных, насильственных действий», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейского Союза.

Ранее ЕС уже ввел санкции против 55 белорусских чиновников. В Евросоюзе заявляют, что готовы прибегнуть и к новым санкциям за нарушения прав человека со стороны режима Лукашенко.

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