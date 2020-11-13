На «площади Перемен» в вечер летального избиения Бондаренко видели человека, похожего на главу ФХБ Баскова 12 13.11.2020, 20:29

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фото: tut.by

Ябатька Басков отказался разговаривать с журналистами.

11 ноября вечером на «площади Перемен» в Минске 31-летний местный житель Роман Бондаренко был затащен милиционерами в микроавтобус его доставили в Центральное РУВД. Позже Бондаренко оказался в реанимации с тяжелыми травмами, ему провели операцию, однако 31-летнему парню выжить не удалось. В 20:00 четверга стало известно, что Роман умер в больнице.

Добавим, что после в интервью «Радыё Свабода» один из свидетелей конфликта рассказал, что узнал среди тех, кто принимал участие в конфликте, «приближенного к Лукашенко спортивного функционера». Имен издание не указывает.

Жители «двора перемен» рассказали, что среди «гостей» 11 ноября они также видели мужчину, очень похожего на Дмитрия Баскова. Ранее человек, похожий на Баскова, появлялся на видео конфликта из-за среза БЧБ-лент в ЖК «Мегаполис» 18 октября – на снимке находится слева, по этому кадру человека и опознали свидетели, пишет «Трибуна».

Вечером 12 ноября и утром 13 ноября журналисты tut.by неоднократно пытались пообщаться с Дмитрием Басковым. Но он отказывался от разговора и бросал трубку. Пресс-секретарь ФХБ сказала, что председателя нет на месте и в ближайшие дни не будет.

Известно, что глава Федерации хоккея активный участник автопробегов ябатек.

Tut.by поговорил с одним из жителей «Площади перемен», минчанином Дмитрием. Он не видел сам инцидент с Романом Бондаренко, но лично общался с теми, кто срезал ленточки во дворе потом. Это было примерно в 22.30.

– Увидел, что на площадке были люди, которые активно срезали ленты с забора, а женщина закрашивала зеленой краской мурал. Я остановился поговорить, просто спросил: «Ребята, что вы делаете? Зачем вы портите стену?».(…)

После объяснений, что «пришел с миром», Дмитрий смог пообщаться с неизвестными «о ситуации в стране». Они были в обычной одежде, говорили, что «наводят порядок». Мужчина в маске представился Дмитрием.

– Мужское имя – точно Дмитрий, запомнил, потому что мы тезки. Невысокого роста, ниже меня, то есть ниже 185 сантиметров. В беседе выяснилось, что ему, как и мне, больше 40 лет, что у него есть дети (напомним, Баскову 42 года, у него есть сын и дочь – прим.). Темненький, ярко выраженные черные брови, карие глаза. Когда я его увидел, сразу всплыло лицо человека с роликов про ситуацию в ЖК «Мегаполис» – очень похож.

Также по опубликованным кадрам с «Площади перемен» (11 ноября) и «Мегаполиса» (18 октября) можно сделать предположение, что в двух случаях на месте заметили одного и того же человека. Его можно опознать по куртке темного цвета с четырьмя железными пуговицами, которые давали блик от фонарей на темной улице.

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