Тысячи людей покидают Карабах и соседние районы 13.11.2020, 20:49

1,608

Грузовик на дороге из Кельбаджара в Армению

фото: rfe/rl

Некоторые сжигают дома.

С начала боевых действий в сентябре этого года в Нагорном Карабахе территорию непризнанной республики и окружающих районов Азербайджана покинуло около 90 тысяч человек – таковы данные властей Армении. Население Карабаха, по оценкам, составляло около 150 тысяч человек, передает svoboda.org.

Большая часть жителей покинула город Степанакерт ещё до подписания лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве России соглашения о перемирии 9 ноября. После его подписания тысячи этнических армян начали покидать районы, которые, согласно условиям перемирия, в ближайшее время должны быть переданы под контроль Азербайджана. До 15 ноября должен быть передан Кельбаджарский район, до 20-го – Агдамский, до 1 декабря – Лачинский (кроме так называемого Лачинского коридора).

Все эти территории находились под армянским контролем с начала 1990-х годов. Тогда их покинуло азербайджанское население.

В соцсетях появились видео, на которых запечатлено, как некоторые жители, перед тем как уехать, сжигают свои дома. Один такой эпизод попал в репортаж Би-би-си.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

Некоторые беженцы из Нагорного Карабаха проводят в Ереване акции протеста, обвиняя правительство Армении в том, что оно согласилось на тяжёлые условия мира, – сообщает "Настоящее время".

Власти Азербайджана утверждают, что не настаивают на выезде армянского населения Карабаха и окружающих районов, однако не предлагают ему какого-либо особого статуса.

Согласно договорённостям о перемирии, по периметру части территории Нагорного Карабаха, которую Азербайджан в ходе войны не взял под контроль, будут размещены российские миротворцы. На данный момент эти районы остаются под контролем армянских властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Мэр Степанакерта Артур Саргсян заявил, что 20–30 процентов населения города после прекращения боевых действий в него вернулось.

В пятницу российские СМИ сообщили, что российские миротворцы прибыли в Степанакерт.

Российские миротворцы устанавливают наблюдательные посты в Карабахе, в том числе на въезде в Степанакерт по дороге в город Шушиhttps://t.co/OCv4aeV6o4 pic.twitter.com/Suy8qRP4rq — @kpru (@kpru) November 13, 2020

Российские военные выставили блокпост на дороге из Степанакерта в Шушу (этот город под контролем Азербайджана) и ещё ряд постов по периметру линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».