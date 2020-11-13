Военнообязанные Беларуси начинают официально требовать снятия с учета 8 13.11.2020, 22:01

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Ни один человек, для которого важна справедливость и закон, не хочет иметь к ОПГ Лукашенко никакого отношения.

Военнообязанные Беларуси начинают официально требовать снятия с учета.

Ольга Павлова, военнообязанная, потребовала аннулировать свою учётную запись.

«Я считаю армию Республики Беларусь структурным подразделением организованной преступной группировки лукашенко. В виду последних событий, я больше не желаю даже номинально быть в каких-либо списках с теми офицерами, которые предали свой народ, предали присягу».

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