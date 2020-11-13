Штаб Трампа отозвал иск о проверке бюллетеней в Аризоне 2 13.11.2020, 22:56

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фото: imago images/aap/m. tsikas

В Аризоне подсчитаны 99% голосов.

Юристы избирательного штаба президента США Дональда Трампа отозвали иск с требованием пересмотреть результаты голосования и проверить часть бюллетеней на выборах в штате Аризона, сообщает CNN. Это было сделано после того, как представители действующего главы государства обнаружили, что он не сможет догнать своего соперника от Демократической партии Джо Байдена по числу голосов, полученных в штате.

Иск был подан в субботу, 7 ноября. В нем сообщалось, что ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования в округе Марикопа привели к тому, что часть голосов была не засчитана. Истцы добивались проверки бюллетеней в ручном режиме.

Как передает AP, адвокаты, выступающие на стороне ответчиков, заявили, что представители штаба Трампа не представили доказательств того, что сотрудники избиркомов допустили нарушения.

По данным Fox News, в Аризоне подсчитаны 99% голосов: Трамп набирает в этом штате 49,1%, а Байден — 49,4%.

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