Посольство США в Беларуси: Соединенные Штаты потрясены обстоятельствами смерти Романа Бондаренко 2 13.11.2020, 23:19

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Фото: Наталья Федосенко / ТАСС / Forum

Посольство США в Минске выступило с заявлением.

Посольство США в Беларуси прокомментировало убийство 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

«Соединенные Штаты потрясены и встревожены ужасными обстоятельствами смерти 12 ноября Романа Бондаренко, который, по свидетельствам очевидцев, скончался от травм, полученных после жестоких избиений сотрудниками милиции в штатском. Мы выражаем соболезнования его семье и солидарны со всем белорусским народом, оплакивающим его утрату.

Мы призываем власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти господина Бондаренко. Мы осуждаем продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов. Это недопустимо в современном обществе и должно немедленно прекратиться. Мы еще раз призываем власти Беларуси предоставить белорусскому народу его право свободно и мирно выражать свое мнение, собираться и подавать обращения своему правительству. Белорусский народ заслуживает правительство, которое уважает его права человека и дает надежду на лучшее будущее», - говорится в заявлении посольства.

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