Популярный доктор рассказал, где можно быстрее всего заразиться коронавирусом 14.11.2020, 8:20

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Две главные новости о COVID-19.

Общее настроение жителей планеты Земля совершенно отличается от того, что было весной. Все, кто еще не болел, уже смирились с тем фактом, что они таки заболеют. Поскольку все кругом болеют, не заболевшие уже к этому подсознательно готовятся. И сейчас уже мало кого интересует статистика заболеваемости и то, какие меры принимаются в Америке, какова судьба заболевших в Индии. Всем хочется конкретную информацию о том, что делать вот именно мне — как заболеть легко или как не заболеть вообще, как правильно себя вести и что нового на медицинском фронте, пишет популярный украинский доктор Евгений Комаровский.

А на медицинском фронте есть две самые главные новости, касающиеся заражения.

Помните, в самом начале — в феврале-марте — многие ученые говорили, что чуть ли не уникальная способность коронавируса — он передается с помощью человеческих рук. Мол, мы касаемся, передаем, что вирус длительно живет на предметах. Поэтому все кругом ходили в масках, литрами кругом разливали санитайзеры, берегли глаза, просили вас не прикасаться к лицу. Огромное количество миллиардов было отмыто в прямом и переносном смысле на автомобилях, которые ездили по городам и все кругом поливали. И вот внезапно пришли к выводу, что, оказывается, этот путь совсем не главный. Да, фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно и в течение длительного времени, но только шансов вызвать болезнь у них крайне мало.

Первое: основным путем распространения вируса остается респираторный (воздушно-капельный).

Отсюда следующий принципиальный момент, уникальный для коронавируса, и который фактически ставит огромный жирный крестик на наших попытках изолировать больных.

В чем его суть. Как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни. Стало быть, главный человек, который распространяет вирус, — он здоров. После того как появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вируса, который он выделяет в окружающую среду. И после 5−6 дня после появления симптомов человек практически не заразен.

А теперь то, что мне кажется чуть ли не самым главным для нас всех, о чем я писал еще в апреле — об инфицирующей дозе — расскажу вам об этом еще раз. Потому что от этого зависит, заболеете вы или нет, и, если заболеете, то насколько тяжело. И на этой информации построена вся профилактика коронавирусной инфекции.

Волшебной таблетки, которая спасет вас от заражения, — нет. Только собственным умом можно спастись.

Итак, возникнет инфекционная болезнь или не возникнет, зависит от трех факторов, и это всегда так было.

Фактор первый — вирус.

Фактор второй, на который мы все не можем повлиять, — человек, восприимчивый к вирусу. Определяется состоянием нашей иммунной системы, нашими индивидуальными особенностями. И для вируса выявлены особенности, связанные и с возрастом, и с полом, и с расой — есть огромное количество закономерностей, но мы с этим родились. На нашу генетику повлиять никак не можем.

Фактор третий — болезнь зависит от того, как произойдет встреча человека и вируса.

Представьте, вы возвращаетесь домой, и в темном переулке вас встретило пять бандитов. Шансов, что вы справитесь с пятью, очень мало. Но если вас встретит один бандит — то, возможно, вам удастся его победить или убежать. То есть вероятность возникновения неприятностей зависит от того, с каким количеством вируса вы встретитесь. В инфекционной науке есть понятие — инфицирующая доза — количество вируса, которое попало (в данном случае — в носоглотку) и может вызвать болезнь, это же количество определяет и тяжесть болезни.

Как вирус попадает в организм? Человек выдыхает вирус в воздух, а другой человек может этот вирус вдохнуть. Вирус, который выходит из человека, находящегося на свежем воздухе, растворяется в огромном количестве воздуха. И если кто-то рядом пройдет и вдохнет — это будет малое количество вируса.

Что должно произойти, чтобы вируса было много? Должно быть много людей, потенциально выделяющих вирус вокруг, и мало воздуха. Любое замкнутое пространство, в котором находятся толпы, — идеальная среда, чтобы заболеть.

Смоделируем места, где мы можем встретиться с большим количеством вируса, где есть ограниченное невентилируемое пространство. Прежде всего — транспорт. Любой вагон метро. А самое страшное — больничная палата, особенно в тех странах, где государству испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков боятся сквозняков больше, чем всех вирусов вместе взятых. Поэтому неудивительно, что наши врачи и медсестры заболевают.

Другие примеры помещений, где заражение происходит легко. Тюрьма, казарма, любой корабль, где нет нормальной системы вентиляции. С самолетами проще. Там очень мощная система фильтрации. Одна из самых идеальных моделей заразиться — дома престарелых.

Важно еще, сколько времени мы проведем в таком пространстве. Если мы туда зашли и вышли — это одно. Но 15−20 минут может уже быть достаточно, чтобы заразиться.

На что должно обращать внимание общество, правительство? Максимальное количество сил и средств было вложено в вентиляцию помещений. Сегодня по всем каналам коммуникации должны выступать специалисты и рассказывать, что такое приточная вентиляция, приток, перетоки воздуха, как должна работать вытяжка. Какие должны быть параметры температуры и влажности в помещениях.

Это тоже очень важно. Потому что если воздух имеет нормальную влажность — 40−60%, то скорость, с которой вирусные частицы оседают, максимальна. Чем воздух суше — тем дольше активные вирусы в нем сохраняются. А сейчас, когда начался отопительный сезон, люди закрыли окна, потому что всем холодно, забились в помещения — вот мы и видим огромный подъем заболеваемости. Ничего в этом удивительного нет.

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