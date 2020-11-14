Белорусы США вышли на митинги в память о Романе Бондаренко 14.11.2020, 8:30

Акции прошли в Бостоне, Лос-Анджелесе, Портленде и Сан-Франциско.

В четверг вечером белорусы США провели стихийные митинги в Бостоне, Лос-Анджелесе, Портленде и Сан-Франциско.

Об этом Charter97.org рассказали участники акций.

Участники почтили память Романа Бондаренко, погибшего от рук преступного режима.

Белорусы США выражают соболезнования семье Романа и верят, что все виновные в преступлениях против мирных белорусских граждан будут наказаны.

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