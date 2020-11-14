Минчане всю ночь держали вахту возле мемориала Роману Бондаренко 14.11.2020, 8:43

Герои не умирают!

Несмотря на холод и мокрый снег, небезразличные люди и местные жители целую ночь несли вахту на Площади Перемен, охраняя место памяти о погибшем Романе Бондаренко. Их поддерживали и угощали теплой едой, сообщает телеграм-канал НЕХТА.

«Порой им хотелось уйти,

Ведь стоять уже было невмочь,

Но рядом, поодаль, с ними Рома стоял, отвагой своей заражая.

Стояли ребята всю ночь напролет, Героя в последний путь провожая».