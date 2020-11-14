Россия готовится к отступлению Анатолий Несмиян, «Росбалт»

14.11.2020, 8:47

Кремль бессилен перед декарбонизацией мировой экономики.

Выборы выборами, но текущие дела себя не ждут. В США фактически определились с формулой, по которой будут введены санкции против строительства Северного потока-2. В конце декабря они будут введены против страховых и сертифицирующих компаний, которые рискнут заключить договоры на страхование и сертифицирование любых судов, производящих работы по укладке труб для проекта. Санкции чувствительные, так как международные страховые и сертифицирующие компании не станут рисковать бизнесом ради одной сделки, а спешно созданные профильные «Байкалфинансгрупп» не будут признаны Данией и Германией. Что автоматически нарушит условие проведения работ.

Проблема в том, что времени на достройку уже нет. Даже если «Академик Черский» выйдет в район работ прямо сейчас, 160 км труб проложить до принятия нового оборонного бюджета США, в котором и будут зафиксированы санкции, он уже просто не успеет. Даже «в две руки» два судна, строящие трубу с разных концов, не успевают, но двух судов нет. Есть только одно. И степень его готовности до сих пор остается загадкой.

В российских СМИ уже начинается прощупывание почвы на предмет «Да не очень-то и надо, спешить некуда». Начинаются пространные размышления на тот счет, что Германия выводит и закрывает свою атомную генерацию, замещение потребует огромных дополнительных объемов газа, ВИЭ пока не оправдывают возложенных на них надежд — но слабое место этих рассуждений в том, что вывод атомных мощностей будет постепенным, не одномоментным. Газовый рынок переполнен предложением, и почему Германия обязана будет покупать именно российский газ — не уточняется. Видимо, это просто подготовка к отступлению, а не реальная оценка ситуации.

При этом продолжение карантинных мероприятий в Европе объективно угнетает ее экономику, а значит — сдвигает восстановление нормальной работы все дальше в будущее. Хранилища в Европе второй год уже как наполнены на 98 процентов — туда просто некуда закачивать. Ну, и еще нюанс, который в России как-то упускают из виду — начиная с 21 года в Европе будет постепенно ужесточаться законодательство и правила, целью которых является так называемая «декарбонизация» — то есть, отказ от использования любых видов углеводородного топлива. Рассчитаны они на период до 2040 года, но ужесточение начнется уже вот-вот.

Чем-то это напоминает историю с борьбой с авиационным шумом. Тогда тоже были приняты нормы и правила, в которые российские самолеты не вписывались (и так и не вписались). Соответственно, международные перелеты на российских самолетах были сокращены, а российский авиапарк стал комплектоваться «иномарками», так как иных вариантов попросту не осталось. Нормальное правительство в таком случае озаботилось бы инвестициями в собственное авиастроение и ускоренными мерами по приведению российских самолетов к принятым в Европе новым правилам, но к тому моменту деградация в отрасли зашла достаточно далеко, чтобы вытянуть задачу. Поэтому ее и не ставили.

«Декарбонизация» — это примерно то же самое. Если вспомнить, что стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года включает в себя волшебный пункт 12, который звучит так: «К основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся: …6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых технологий», то логично предположить, что к декарбонизации Россия будет готова примерно так же, как и к снижению шума — то есть, никак.

Анатолий Несмиян, «Росбалт»

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