«Назвали Романом»: трогательная история на акции памяти в Минске 2 14.11.2020, 8:53

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Фото: tut.by

Необычный случай произошел возле станции метро «Восток».

Вчера в Минске люди из цепи памяти возле станции метро «Восток» спасли котенка. Он внезапно выпал из проезжающей машины и оказался на оживленном проспекте. Этот момент попал на видео и захватывает дух. История закончилась хорошо, пишет tut.by.

Похоже, котенок выпал из автомобиля, который ехал по проспекту около 12 часов дня. Возможно, он грелся под теплым капотом машины. Котенок оказался прямо на проезжей части с оживленным движением, но его спасли люди из цепи солидарности в память о погибшем 12 ноября Романе Бондаренко.

— Гэта было якраз, а 12-й гадзіне, калі пачалася жалоба. Хвілін пяць-сем мы прастаялі, і раптам нешта пачало кувыркацца па дарозе. Паток быў вельмі хуткі, і было незразумела, як яго спыніць. Але была думка: гэта ж беларусы, яны спыняцца, — рассказывает минчанка Полина, бывшая сотрудница Купаловского театра.

Фото: tut.by

Девушка и другие люди привлекли внимание водителей, выбежали на дорогу. Одна из машин остановилась, котенок оказался под ней.

— Абсалютна цэлы, ніякіх пашкоджанняў няма! Калёсы яго не зачапілі. Паеў, адагрэўся.

Полина забрала котенка и назвала Романом.

Минчанка хотела бы оставить найденыша в своем доме, но пока не уверена, что получится: заметила у себя проявления аллергии. Говорит, возможно, придется подыскать ему надежного хозяина.

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