Борис Желиба: Власть полностью потеряла контроль над экономикой 13 14.11.2020, 9:16

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БОРИС ЖЕЛИБА

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Денег банкроту Лукашенко уже никто не даст.

Слышали? Министерство финансов начинает продажу физическим лицам облигаций 7-го выпуска на сумму 75 миллионов долларов, пишет в статье для «Народной воли» доктор экономических наук Борис Желиба.

Номинал одной облигации – тысяча долларов, срок обращения – 3 года. Причем ставка процентного дохода – 3,2 процента. Это примерно в 1,5–2 раза больше, чем дают по валютным депозитам банки.

Минфин всегда предлагает больше, потому что белорусскому бюджету очень нужны деньги. И не столько рубли, сколько валюта, хотя бюджет всегда рублевый. Однако долги у него большей частью валютные.

Так что, если вы хотите помочь этому режиму и у вас есть свободные пара тысяч долларов, можете наведать подразделения «Беларусбанка» или «Белагропромбанка», которые приобретут для вас облигации на бирже.

Наш государственный долг из года в год постоянно на три четверти рефинансируется; чтобы произвести текущие выплаты, необходимо деньги перезанимать.

На 1 октября внешний госдолг Беларуси составил 17,6 миллиарда долларов, внутренний – 10,5 миллиарда рублей, или 3,9 миллиарда «зеленых». Потому что и внутренний долг на 90 процентов состоит из валютных обязательств.

В рублевом выражении совокупный долг Беларуси достиг 56,9 миллиарда.

Раньше внутренние займы Минфина у юридических и физических лиц размещались на раз, гособлигации шли, что называется, со свистом. Сегодня покупать не хотят, самим валюты мало. Более того, население и предприятия оголили и банковскую систему, вынесли и рубли, и валюту – всё, что можно было забрать. Не доверяют финансовым институтам.

За январь–сентябрь Минфин получил займов на сумму, эквивалентную 1 миллиарду 964,1 миллиона долларов, погасило министерство 1 миллиард 323,3 миллиона долларов. В результате суммарный госдолг вырос с начала года на 27 процентов. Увеличение также было вызвано и обвальной девальвацией белорусского рубля.

Согласно Закону о республиканском бюджете, в 2020 году Беларусь должна выплатить 2,9 миллиарда на обслуживание госдолга (проценты) и 6 миллиардов по основному долгу в рублевом эквиваленте. Более 85 процентов платежей – в пользу России, Китая и ЕФСР (считай, тоже России).

А как с наполнением доходной части беларусского бюджета?

Доходы бюджета сектора государственного управления, который включает республиканский и местные бюджеты, плюс бюджет ФСЗН составили за девять месяцев 37,2 миллиарда рублей, а расходы – 39,2 миллиарда, то есть дефицит – 2 миллиарда рублей.

Дефицит республиканского бюджета достиг 1,8 миллиарда рублей. Год назад за такой же период расходы бюджета были на 3 миллиарда рублей скромнее, а доходы – на 1,4 миллиарда выше. Следствие столь печальной картины очевидно – сначала «коронакризис», который разгорается с новой силой, затем послевыборный политико-экономический кризис, который не утихает.

Если равномерно выполнять планы по поступлению налогов, то их за три квартала нужно насобирать 75 процентов от запланированных на год. Что имеет белорусская казна на 1 октября?

НДС (он в каждой нашей покупке - чем меньше мы покупаем, тем меньше денег поступает в казну - прим. БП) принес ей 9,2 миллиарда рублей, или 74 процента уточненного годового плана, акцизы (это в первую очередь алкоголь и табак) – 1,5 миллиарда (72 процента).

Если, как видно, народ пить и курить особо меньше не стал, то в остальном совсем плохо: план по налогу на прибыль выполнен на 40,2 процента, а по доходам от внешнеэкономической деятельности – на 57 процентов.

По итогам 2020 года дефицит бюджета ожидается, по оценкам Минфина, до 5 миллиардов рублей, что значительно превысит изначально запланированный.

Половина дефицита – это потери на экспорте нефтепродуктов, калийных удобрений в виде снижения поступлений в бюджет экспортных пошлин. Так, валютная выручка в январе–августе составила 23,135 миллиарда долларов и снизилась по сравнению с таким же периодом 2019 года на 16 процентов.

Помимо этого, бюджет недополучит по налогу на прибыль и по выплатам дивидендов более 2 миллиарда рублей.

Если белорусские госпредприятия продолжат столь стремительно наращивать долги и убытки, то скоро, наверное, поступления в бюджет от налога на прибыль вообще иссякнут.

Крупные и средние убыточные предприятия, которых порядка 25 процентов, с начала года увеличили свои убытки по сравнению аналогичным периодом прошлого года в 6 раз.

Можно буквально по пальцам пересчитать белорусские флагманы, которые еще работают с прибылью. Предприятия с такими когда-то звучными именами, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, БМЗ, «Гомсельмаш» и ряд других, работают в убыток.

Промышленность накопила складских запасов на сумму 5 миллиардов рублей, или 68,5 процента месячного выпуска при средней норме не более 50 процентов.

Банковская система, где вновь начинает процветать директивное, нерыночное кредитование госпредприятий, ждет возврата огромных сумм денег. Бюджет же выделяет миллиарды рублей на поддержание хоть какой-то жизни на этих предприятиях. У многих из них долгов больше, чем стоимость всего имущества, и нет никаких шансов из этих долгов выбраться.

Вывод из столь критической ситуации один: государство, власти полностью потеряли контроль над экономикой.

Деньги им нужны, и много, очень много. Но кто ж им сегодня даст?

Ведь практически весь цивилизованный мир после фальсификации результатов голосования на президентских выборах отрекся от нынешних белорусских властей.

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