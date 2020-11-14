«Как только парень закрыл дверь, я дал по газам — и силовики уже начали бить машину» 2 14.11.2020, 9:30

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Фото: currenttime.tv

Рассказ минского таксиста, который увез демонстранта от карателей.

После выборов 9 августа в Беларуси на протестующих против режима Александра Лукашенко было заведено более 900 уголовных дел. Только на последней акции в прошлое воскресенье в Минске были задержаны более тысячи человек, многие из них были избиты. Но с каждым днем в Беларуси также появляется все больше людей, которые помогают протестующим и готовы спасать их от дубинок силовиков. Один из них – минский таксист Евгений. 23 октября он помог спастись демонстранту, которого преследовали люди в штатском, и увез его от силовиков, рассказывает "Настоящее время".

Вечером 23 сентября Евгений вместе с девушкой оказался около метро "Пушкинская" в центре Минска. В тот день Александр Лукашенко решил провести тайную инаугурацию себя и вступить в должность президента. Это решение вызвало бурю возмущения среди тех, кто был не согласен с результатами выборов 9 августа, победителем которых ЦИК Беларуси объявил Лукашенко.

В день инаугурации тысячи человек вышли на улицы Минска, а сотрудники МВД и люди в штатском жестко разгоняли демонстрантов. Евгений увидел, что за одним участником акции гонятся силовики, и крикнул парню бежать к его машине.

"Вот здесь я чуть левее стоял: тут дорогу делают, – показывает он место, где все произошло. – Я видел, что столба нет. Решил поехать на бордюр, потому что больше некуда было ехать".

Участник акции смог оторваться от силовиков и запрыгнул в такси.

"Когда он садился ко мне в машину, подбежал силовик, начал бить меня электрошоком под лопатку, – рассказывает Евгений. – После чего начал по руке бить. После того как парень закрыл дверь, я, естественно, дал по газам и силовики уже начали бить машину".

Евгений отвез парня домой, а сам поехал по делам. Он вспоминает, что понимал, на какой риск шел, но не испугался, и говорит, что при необходимости повторил бы свой поступок.

"С первых дней все прекрасно знают, как силовики себя ведут. Что они избивают, насилуют, оставляют переломы, – говорит он. – Смертей немало было. А парень был молодой. Его бы избили, калекой оставили. Зачем такое? Я считаю, должно быть много людей, которые помогают друг другу, а не просто будут смотреть и снимать".

После того что случилось в центре Минска, Евгений в целях безопасности на несколько дней уехал из города. Парень признается: когда видео погони попало в интернет – он начал бояться даже не задержания, а того, что останется без работы. И подчеркивает, что героем себя не считает.

"Если бы этого видео не было, никто бы и не знал об этом. Я бы хотел, чтобы видео не было, потому что последствия могут быть серьезные. Спас и спас. Я думаю, что таких людей много, – просто я попал так на видео", – говорит молодой человек.

Евгений рассказывает, что машину, которую помяли силовики, ему бесплатно отремонтировали в одном из автосервисов:

"Когда парень садился, они ударили дубинкой и разбили стекло. Когда парень уже сел, вмятина уже была, из-за чего фара торчала. И ударили по багажнику. Я еще боялся, что разобьют заднее стекло, потому что удар был по багажнику. Но все в порядке", – рассказывает он.

Сейчас Евгений продолжает работать в такси. Он надеется на скорые перемены в стране, но не исключает, что ему придется эмигрировать из Беларуси.

"Сколько я себя помню – всегда был Лукашенко. Моя семья изначально была против Лукашенко, все считают, что мы могли бы жить как в Швейцарии. Но только нас обокрали. Коррупция, коррупция везде, я думаю, это все прекрасно знают", – сетует он.

Из-за репрессий, которые начались после президентских выборов, из Беларуси уже уехали более 13 тысяч человек. В основном для эмиграции белорусы выбирают Польшу, Украину и страны Балтии.

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