Еще одна группа шахтеров присоединилась к Национальной забастовке 3 14.11.2020, 9:37

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Стачка на ОАО «Беларуськалий» набирает обороты.

Еще одна группа шахтеров ОАО «Беларуськалий» присоединилась к Национальной забастовке, сообщает стачком предприятия

Плюс два отважных героя к присоединились стачке: дежурные электрослесари 1-го Рудуправления Веремейчик Олег Владимирович, Могилевец Андрей Николаевич. Гордимся вами!

В стачком ОАО «Беларуськалий» вступил еще один работник предприятия. Кольке Павел Арнольдович, электрогазосварщик 2-го Рудуправления. Сила в солидарности!», — сообщил стачком.

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