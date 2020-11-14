Еще одна группа шахтеров присоединилась к Национальной забастовке

Еще одна группа шахтеров присоединилась к Национальной забастовке3
- 14.11.2020, 9:37
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Стачка на ОАО «Беларуськалий» набирает обороты.
Еще одна группа шахтеров ОАО «Беларуськалий» присоединилась к Национальной забастовке, сообщает стачком предприятия
Плюс два отважных героя к присоединились стачке: дежурные электрослесари 1-го Рудуправления Веремейчик Олег Владимирович, Могилевец Андрей Николаевич. Гордимся вами!
В стачком ОАО «Беларуськалий» вступил еще один работник предприятия. Кольке Павел Арнольдович, электрогазосварщик 2-го Рудуправления. Сила в солидарности!», — сообщил стачком.