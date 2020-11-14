Умер Армен Джигарханян 6 14.11.2020, 9:41

9,220

Армен Джигарханян

Знаменитый актер и режиссер ушел на 86-м году жизни.

На 86-м году жизни умер актер и режиссер Армен Джигарханян. Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян, передает ТАСС.

«Он скончался сегодня в шесть утра», — сказал Согомонян.

«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режисера и учителя — Армена Борисовича Джигарханяна. <...> Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! Мы осиротели. Я уверен, что память об Армен Борисовиче, как и его работы будут жить вечно. Светлая память», — написал он в Facebook.

Джигарханян дебютировал в кино в 1960 году. Он снялся в более чем 250 фильмах, среди них — «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи», «Ширли-мырли» и др.

В 1996 году Джигарханян стал президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Театр носит его имя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».