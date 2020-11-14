Карателями Лукашенко будет заниматься полиция Израиля 14.11.2020, 10:03

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Их имена стали известны из независимых телеграм-каналов.

Израильский гражданин Александр Фруман, который в августе был задержан в Минске на 78 часов и пережил издевательства силовиков, 13 ноября подал заявление в израильскую полицию, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на группу «Белорусы в Израиле».

Фруман надеется на применение универсальной юрисдикции в отношении белорусских силовиков. Имена своих обидчиков Александр узнал из оппозиционных телеграм-каналов.

Александр Фруман, специалист по базам данных и статистики был задержан в Минске, на проспекте Независимости, когда гулял вместе с женой. После того, как он сфотографировал телефоном автобус с милиционерами, его неожиданно схватили люди в черном, избили и посадили в автозак, продолжая наносить удары дубинками.

Александр Фруман прокомментировал для «Радыё Свабода» свой шаг:

«После подачи моего заявления они должны начать расследование. Запросить видео с внешних камер внутреннего двора Советского РУВД. Просить допроса тех, кто в этом участвовал. Я передал полиции все имена сотрудников РУВД и нескольких точно описал, что они руководили пытками. Также они должны допрашивать свидетелей, парней и девушек, которые были со мной во время всего заключения.

По закону израильская полиция обязана это сделать, у нас же не Беларусь. Иначе к ним будут применены санкции за бездействие. Для меня важно добиться, чтобы их внесли в списки невыездных и подали их в международный розыск».

Во время протестов после президентских выборов в Беларуси были задержаны и другие израильские граждане — Артем Пронин, Станислав Рабунский и Анна Сиротина.

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