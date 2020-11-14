«Отличный парень Рома. Не забудем, не простим!» 14.11.2020, 10:30

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Роман Бондаренко всегда все делал за себя и за еще кого-то.

В Минске погиб Роман Бондаренко – 31-летний житель «Площади Перемен», которого избили до смерти за то, что он пытался не дать срезать БЧБ-ленты. Одногруппница Романа, которая училась вместе с Романом в Академии искусств, написала о том, каким был этот человек, сообщает kyky.org.

«В Академии искусств маленькие группы. В нашей «Телерекламе» было 8 человек – 7 капризных, творческих девчонок и Ромка. Уже на этапе вступительных экзаменов где каждый сам за себя и конкурс несколько человек на место, у нас сложилась дружеская теплая атмосфера. Мы сразу понимали с кем мы хотим учиться.

Не помню, поступали ли с нами еще мальчишки, но Ромка точно помогал нам расставлять деревянные мольберты и стулья без лишних слов. Помогал девочкам с планшетами – а это не такая уж и тяжесть, если честно, но Ромка был таким. Он был тем абитуриентом, что помогал другим на экзамене советом, разряжал обстановку юмором – никакой конкуренции. Ромка ездил или звонил в академию, мог узнать результат «за себя и за того парня», и всем желал поступить.

Когда мы пришли на первый курс, Ромка был одним парнем на 7 эмоциональных, творческих девчонок. Спокойно и с юмором относился к нам.

Добрый был, отзывчивый и очень понимающий.

Рома помогал нам устанавливать графические программы на наши компьютеры. Помогал делать курсачи, когда мы знакомились с миром компьютерной графики.

Помню, как мы с Мариной Пешково не могли никак завершить проект в «Афтер эффекте». Поэтому, чтобы показать курсовую, мы делали это на Ромкином компе у него дома. Смеялись, шутили, обсуждали планы на бушующие дипломные работы и преподавателей. Он нам всегда помогал, потому что Роман был такой – честный, добрый и ответственный даже за нас.

Наш курс «Телерекламы» выпуска 2013 года защитил дипломы, благодаря Роману. Он принес свой компьютер, все подключил за всю группу, и демонстрировал дипломные видео.

Ромка, отличный парень Ромка... Мы не забудем, не простим».

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