«Сейчас Лукашенко и его министры опасаются участи Чаушеску» 4 Константин Сонин

14.11.2020, 10:59

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Константин Сонин

Народ возмущен преступлениями хунты.

Убийство Романа Бондаренко, мирного гражданина, белорусскими силовиками по приказу Лукашенко ставит вопрос о том, что нужно будет сделать с преступниками, когда власть в Беларуси перейдет к законному правительству. Это уже как минимум седьмое убийство мирных граждан с начала протестов в августе — в дополнение к сотням покалеченных и тысячам пострадавших сейчас и во время предыдущих протестов. Кроме того, Лукашенко и его окружению (Шейману, Караеву, Кубракову и другим министрам-силовикам) придется отвечать за убийство лидеров оппозиции в конце 1990-х.

Мне кажется, правильно будет, чтобы новое белорусское правительство создало Международный трибунал по Беларуси по аналогии с Международным трибуналом по Сьерра-Леоне, который в итоге осудил бывшего президента Чарьза Тейлора за убийства и избиения политических оппонентов. Вместе с Тейлором на скамье подсудимых было еще два десятка исполнителей. Часть из них отделалась символическими сроками, но Тейлору осталось сидеть еще примерно 35 лет.

Важно, что в отличие от процесса над Слободаном Милошевичем, бывшим президентом Сербии, трибунал по Сьерра-Леоне был создан по инициативе правительства Сьерра-Леоне, а не международной организации. Мне вообще чужда идея правосудия, осуществляемого какой-то внешней силой (хотя вмешательство внешней силы может быть оправдано преступлениями правительства внутри страны). Страны должны судить своих преступников сами.

Тем не менее в случае Беларуси, как и в случае Сьерре-Леоне, если страна сама обращается за помощью к международному сообществу с целью осуществить судебный процесс, — это правильно. Когда новое правительство, пусть даже совершенно законное, судит предыдущего лидера — это плохо. Очень трудно обеспечить независимость судей — часто именно потому, что после победы нового режима решения судей определяются ненавистью (пусть и справедливой) к предыдущим лидерам. Это было ошибкой, например, когда американцы передали Саддама Хуссейна, захваченного в ходе войны, новому правительству, состоявшему из врагов Хуссейна. Как бы ни отвратителен был Хуссейн в качестве иракского лидера, то, что он был фактически убит своими противниками без суда, — неправильно. Николае Чаушеску — румынский лидер, не менее отвратительный, чем Хуссейн, — был убит после такого же «псевдосуда» через день после ареста.

Сейчас Лукашенко и его министры уже опасаются такой же участи после потери власти — каждым новым преступлением они только увеличивают опасность для себя. Поскольку терять им нечего, нужно ждать новых преступлений. Это важно, чтобы лидеры оппозиции четко заявили о том, что после смены власти новое правительство будет участвовать в создании Международного трибунала по Беларуси и преступники будут переданы ему для суда. Материалы для трибунала накапливаются, к сожалению, каждый день.

Константин Сонин, «Фейсбук»

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