В США — новый рекорд заражений COVID-19 за сутки 14.11.2020, 11:21

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Число заболевших растет в 46 штатах.

Коронавирус в США распространяется с новой силой. За сутки в стране зарегистрировано 160 тыс новых случаев, передает Charter97.org со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Телеканал отмечает, что это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

Согласно данным на сайте Университета, в стране подтверждено 10,7 млн случаев инфицирования, умерли 244,2 тыс. зараженных. Соединенные Штаты находятся на первом в мире месте по этим показателям. По прогнозу Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), к началу декабря число летальных исходов от COVID-19 в стране может вырасти до 282 тыс.

По данным ресурса COVID Tracking Project, 13 ноября в США было госпитализировано 68 516 человек с коронавирусной инфекцией, что является наибольшим значением за сутки с начала распространения инфекции. В среднем число госпитализаций за неделю выросло на 20,01%, передает CNN.

12 ноября общее число инфицированных в Калифорнии превысило 1 млн. Это второй после Техаса американский штат, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.

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