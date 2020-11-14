Проект 23-34.net собрал данные о судьях, которые выносили приговоры за протесты 10 14.11.2020, 11:41

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Фото: «Радыё Свабода»

В списке уже 259 человек.

Проект 23-34.net собрал фамилии судей, которые оглашали приговоры за участие в послевыборных протестах в Беларуси.

В списке уже 259 человек. «Лидером» стал судья Первомайского районного суда Максим Трусевич, который вынес 50 приговоров по статье 23.34, всего на 258 суток ареста.

Конечная цель проекта — честные суды над всеми, кто был причастен к репрессиям. «Мы хотим, чтобы ни одна история не была забыта. Мы хотим, чтобы когда все это закончится, у белорусов сохранилась информация о каждом незаконном суде, каждом сомнительном показании, каждом протоколе по статье 23.34 и смежным с ним», — сообщили авторы проекта.

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