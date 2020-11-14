Россия начала готовиться к аресту своих валютных резервов 2 14.11.2020, 11:48

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Кремль ждет новых санкций от администрации Джо Байдена.

Правительство России демонстрирует признаки нарастающих страхов перед администрацией Джо Байдена и угрозой санкций, которые она может ввести.

В пятницу российский Минфин выступил с неожиданным предложением изменить структуру инвестиций Фонда национального благосостояния, сообщает finanz.ru.

«Нефтегазовая кубышка» правительства размером 117 млрд долларов, которая сейчас хранится в корзине из валют США, Европы и Британии, может быть частично переведена в золотые слитки, следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс, опубликованных на портале правовой информации.

Как говорится в документе, эти изменения направлены на «обеспечение сохранности» средств фонда, который власти берегут для инфраструктурных строек и покрытия бюджетных дефицитов в периоды низких цен на нефть.

В прошлом году глава Минфина Антон Силуанов признавал, что у инвестиций в золото есть недостатки. «Активы, обеспеченные драгметаллами, менее быстро ликвидны», - объяснял он. Иными словами, слитки трудно быстро продать в значительном объеме, если государству срочно потребуется валюта - например, для стабилизации рубля, или экстренных вливаний в бюджет и экономику.

Позиция Минфина изменилась спустя неделю после того, как стали известны предварительные итоги американских выборов, где лояльный к Москве Дональд Трамп потерпел поражение.

Администрация Байдена, вероятно, продолжит ужесточение санкций в отношении России, причем «следующие санкции могут быть очень радикальными», предупреждал 12 ноября глава Сбербанка Герман Греф.

Развал отношений с Западом и страх перед санкциями - это главная причина «золотой лихорадки» российских финансовых властей, отмечали ранее аналитики Stratfor.

ЦБ РФ начал активные закупки золота в 2007 году, а затем удвоил их скорость в 2014-м после аннексии Крыма и первых санкционных пакетов США и ЕС. За 13 лет золотой запас России вырос в 6 раз и стал пятым по размеру в мире (2,3 тысячи тонн), обогнав китайский.

Впрочем, слитки закупались исключительно в резервы ЦБ РФ. Резервы правительства - будь то Стабилизационный фонд, Резервный фонд и ФНБ - всегда хранились только в основных мировых валютах.

Ситуация начала меняться в апреле 2020 года, когда премьер Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее вкладывать деньги фонда в китайские юани. Ранее валютой КНР по-крупному закупился ЦБ РФ, потратив на это 15% ЗВР.

Что касается золота, то оно является «100-процентной защитой от правовых и политических рисков», объяснял в августе 2018 года первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Физические слитки, которые хранятся в России, евозможно арестовать, как, например, валюту, треть которой ЦБ держит на депозитах в иностранных банках, или ценных бумаги, которые также лежат в депозитариях за рубежом.

Страх перед арестом резервов живет в умах российских чиновников с 2014 года. По сведениям Reuters, сразу после введения США первых персональных санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников, ЦБ вывел 115 млрд долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка.

«Несмотря на залихватскую официальную риторику Кремля, ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США...Примерно через полмесяца деньги вернулись на счет, однако с тех пор за ним наблюдают, чтобы проследить, какие санкции заставят Россию выводить резервы», - рассказывал агентству бывший чиновник ФРС.

C тех пор ЦБ почти до нуля сократил вложения в американский госдолг, а оставшиеся в резервах доллары держит на депозитах в частных банках, преимущественно за пределами США.

Россия вынесла урок из ситуации с Ираном и старается обезопасить свои резервы от угрозы замораживания, говорил в интервью Bloomberg бывший глава ЦБ Сергей Дубинин.

Официально Минфин последний раз комментировал угрозу заморозки резервов в 2017 году.

«Если наши золотовалютные резервы могут быть арестованы, даже если мысль такая у кого-то есть, это просто финансовый терроризм, самый настоящий», - возмущался тогда Силуанов.

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