Amnesty International требует расследовать гибель Романа Бондаренко

Amnesty International требует расследовать гибель Романа Бондаренко2
- 14.11.2020, 11:51
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Если этого не произойдет, вина падет на режим Лукашенко.
Международная правозащитная организация Amnesty International требует расследовать гибель белоруса Романа Бондаренко. Заявление об этом директора бюро организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс распространила ее пресс-служба, сообщают naviny.media.
«Власти Беларуси продолжают править с помощью террора, преследуя несогласных, используя насилие и бросая людей в тюрьмы. И тем не менее мы обращаем к ним требование немедленно начать скорейшее, беспристрастное и тщательное расследование убийства Романа Бондаренко с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности. Пока вместо этого они заявляют, что его избили «обеспокоенные граждане», — говорится в заявлении.
По мнению Стразерс, «нет никаких сомнений в том, что Роман, как и сотни других, был избит сотрудниками силовых структур». «И вместо того, чтобы доставить его в больницу, полиция задержала его. Неизвестно, что произошло, пока он находился под стражей, но на следующий день он скончался в больнице», — отметила она.
Представитель организации призвала «положить конец этому террору и разоблачить всех виновных в совершении этих преступлений». «Если этого не произойдет, это означает, что силы безопасности под командованием Александра Лукашенко будут продолжать применять самую ужасную тактику репрессий — беспощадные пытки и даже убийства — против собственного народа», — считает Стразерс.