Amnesty International требует расследовать гибель Романа Бондаренко 2 14.11.2020, 11:51

1,625

Роман Бондаренко

Если этого не произойдет, вина падет на режим Лукашенко.

Международная правозащитная организация Amnesty International требует расследовать гибель белоруса Романа Бондаренко. Заявление об этом директора бюро организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс распространила ее пресс-служба, сообщают naviny.media.

«Власти Беларуси продолжают править с помощью террора, преследуя несогласных, используя насилие и бросая людей в тюрьмы. И тем не менее мы обращаем к ним требование немедленно начать скорейшее, беспристрастное и тщательное расследование убийства Романа Бондаренко с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности. Пока вместо этого они заявляют, что его избили «обеспокоенные граждане», — говорится в заявлении.

По мнению Стразерс, «нет никаких сомнений в том, что Роман, как и сотни других, был избит сотрудниками силовых структур». «И вместо того, чтобы доставить его в больницу, полиция задержала его. Неизвестно, что произошло, пока он находился под стражей, но на следующий день он скончался в больнице», — отметила она.

Представитель организации призвала «положить конец этому террору и разоблачить всех виновных в совершении этих преступлений». «Если этого не произойдет, это означает, что силы безопасности под командованием Александра Лукашенко будут продолжать применять самую ужасную тактику репрессий — беспощадные пытки и даже убийства — против собственного народа», — считает Стразерс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».