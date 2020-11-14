11 практических советов от врача иммунолога, как укрепить иммунитет в условиях Covid-19 1 14.11.2020, 12:14

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Простые советы помогут улучшить общее состояние организма.

В холодное время года наш организм особенно подвержен сезонным заболеваниям из-за переохлаждений, намокших под дождем ног, отсутствия солнца, а также из-за того, что с завершением лета заканчивается также и сезон фруктов, овощей и ягод — натуральных источников витаминов, которые так нужны нашему организму, пишет nv.ua.

Именно поэтому для большинства из нас становится очень актуальным и вопрос укрепления иммунитета. Особенно — на фоне повышения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Питание, сон, физическая активность, стресс и ментальное здоровье, вредные привычки, экология — эти факторы больше всего влияют на наше с вами здоровье и на иммунитет в частности, говорит врач высшей категории, иммунолог, инфекционист и аллерголог Юлианна Брежнева. И дает несколько советов — как укрепить иммунитет, уберечься от сезонных заболеваний и вирусных инфекций.

Какой образ жизни стоит вести, чтобы организм был крепким?

Вредные привычки. Самое главное — это отказаться от вредных привычек. В частности, не курить. Сюда можно отнести все виды курения: традиционные сигареты с табаком, электронные сигареты, вэйпы, кальяны и другое.

При употреблении алкоголя следует соблюдать умеренность: хорошо, если вы употребляете максимум 150 — 200 мл. сухого вина в неделю. В больших количествах алкоголь не расширяет сосуды, не согревает, не защищает от вирусов. Наоборот — он способствует интоксикации организма, ослабевая иммунную систему.

Питание. Кроме того, важно соблюдать диету с высоким содержанием фруктов и овощей. Питание должно быть сбалансированным, т. е. содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов, пищевых волокон. Необходимо следить за достаточным уровнем белка. ведь он обеспечивает правильное функционирование иммунной системы. Поэтому в рационе должны быть: птица, яйца, рыба, бобовые, немного красного мяса и субпродуктов, кисломолочная продукция, но не колбасы и сосиски.

Необходимо поддерживать нормальный уровень сахара и железа в крови. Нормальные уровни этих показателей помогают лучше сопротивляться инфекциям. Цельные растительные продукты, такие как фрукты, овощи, орехи, семена и бобовые, богаты питательными веществами и антиоксидантами, которые могут дать преимущество в борьбе с вредными патогенами. Клетчатка в растительной пище питает микробиом кишечника. Устойчивый микробиом может улучшить иммунитет и помочь предотвратить попадание вредных патогенов в организм через пищеварительный тракт.

Кроме того, фрукты и овощи богаты питательными веществами, такими как витамин С — он поможет защитить иммунитет и сократить продолжительность простуды. Полезные жиры, например, содержащиеся в оливковом масле и лососе, повысят иммунный ответ организма на патогены, снижая воспаления.

Спорт. Также необходимо делать регулярные физические упражнения. Считается, что продолжительные и интенсивные занятия могут способствовать ослаблению иммунной системы, а вот умеренные, наоборот, могут дать дополнительный положительный импульс. Регулярные умеренные упражнения помогут уменьшить воспаления и помочь клеткам быстрее восстанавливаться.

Примеры умеренных упражнений включают: быструю ходьбу, устойчивую езду на велосипеде, бег трусцой, плавание и легкий пеший туризм. Большинству людей следует не забывать о подобных физических активностях и стремиться к ежедневным умеренным упражнениям не менее 150 минут в неделю.

Вода. Каждый человек должен ежедневно употреблять достаточное количество жидкости — из расчета 30−40 гр на 1 кг веса. Особенно это касается осенне-зимнего периода, когда включают отопление и вся влага испаряется из жилища.

Гидратация не обязательно защищает от микробов и вирусов, но предотвращает пересыхание слизистых оболочек, препятствуя более быстрому попаданию вирусов в организм. Обезвоживание может вызывать головные боли и ухудшить физическую работоспособность, концентрацию внимания, настроение, пищеварение, а также работу сердца и почек. Эти осложнения способны повышать восприимчивость организма к болезням.

Важно отметить, что чем старше становиться человек, тем больше начинает терять тягу к питью, поскольку тело не сигнализирует о жажде должным образом. Поэтому людям старшего возраста необходимо регулярно пить жидкость, даже если они не испытывают жажды.

Вес. Люди с ожирением и диабетом имеют нарушения в работе многих органов, более подвержены риску заболеть ОРВИ, ОРЗ или гриппом. Поэтому вес необходимо контролировать.

Сон. Недостаточное количество часов сна или плохой сон могут стать одной из причин более высокой восприимчивости к болезням. Достаточный отдых, наоборот, помогает укрепить естественный иммунитет. По этой причине взрослые должны спать не менее 7 часов, подростки — 8−10 часов, а дети младшего возраста — до 12 часов.

Избежание стрессов. Длительный стресс пагубно влияет на организм: он способствует воспалениям, также может стать причиной дисбаланса функций иммунных клеток. В частности, длительный психологический стресс может подавлять иммунный ответ у детей. К занятиям, которые могут помочь справиться со стрессом, относятся медитация, физические упражнения, йога, ведение дневника и другие практики осознанности.

Что касается народных методов для усиления иммунитета и борьбы с вирусами, таких как лимон, чеснок, мед, то они способны немного усилить общий иммунный ответ организма во время болезни, но использовать их могут не все. Противопоказания для приема могут быть различные проблемы с ЖКТ и аллергия на продукты пчеловодства.

Стоит ли дополнительно укреплять иммунитет в холодное время года?

Необходимо понимать, что иммунитет — это сложный механизм. И наша задача — всячески помогать ему работать полноценно, а зачастую — просто не мешать.

В целом, иммунитет в холодное время года не снижается. Все дело в том, что зимой появляется больше факторов, увеличивающих риск простудных заболеваний. И это логично, ибо люди в зимнее время чаще сидят в закрытых помещениях, где скапливается больше возбудителей, а время пребывания на свежем воздухе сокращается. Отсюда вытекает первая рекомендация — в осенне-зимнее время нужно стараться больше гулять на свежем воздухе, но не переохлаждаться. Также — одеваться по погоде.

В помещении можно дополнительно использовать увлажнители и очистители воздуха. Также нужно чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, увлажнять слизистую носа, носить маску в общественном месте.

Правда ли, что люди с ослабленным иммунитетом более подвержены заражению COVID-19?

Организм человека постоянно находится в состоянии иммунного ответа на те или иные угрозы. И это — норма. Самое главное, чтобы иммунитет реагировал на такие раздражители адекватно. Безусловно, люди с уже имеющимся хроническими заболеваниями находятся в более уязвимой ситуации. Поскольку любая хроническая болезнь, будь то онкология, гипертония, диабет или ожирение, сама по себе являются индуктором воспаления.

Многие неблагоприятные факторы, например, эмоциональные или физические, влияют на то, как будет протекать болезнь, а также на степень ее сложности. Поэтому, если у вас нет хронических заболеваний — важно помнить о необходимости превентивных мер и заботе о своем здоровье всегда, а не только в последний момент и в периоды обострения.

Как влияет на здоровье и иммунитет коронавирус COVID-19?

Коронавирус на раннем этапе может протекать очень легко с симптомами сезонного простудного заболевания. Поэтому заболевание часто не воспринимается серьезно. Это большая ошибка, так как вирус продолжает атаковать и истощать организм. Очень важно поддержать себя на этом этапе.

Нельзя переносить любой вирус на ногах, даже если у вас на работе — аврал. Самое главное — остаться дома и следить за показателями своего здоровья: температура, давление, аппетит, настроение, слабость, есть ли затруднение дыхания. Хорошо, если дома есть пульсоксиметр для определения уровня сатурации — насыщения крови кислородом. Необходимо, чтобы в это время в организм в достаточном количестве поступала пища или пищевые добавки, содержащие такие микроэлементы:

Витамин С — антиоксидант, который повышает устойчивость к вирусным заболеваниям;

Витамин D — участвует в регуляции иммунитета, снижает риски возникновения ОРВИ;

Цинк, селен, витамин Е — необходимы для функционирования иммунных органов, усиливают выработку интерферона, оказывают прямое антибактериальное действие;

Омега-3 жирные кислоты — способствуют здоровью легких.

Не забывайте, что при ухудшении самочувствия необходимо обращаться к вашему семейному врачу.

Нужно ли принимать для укрепления иммунитета витаминные комплексы?

То, какие факторы влияют на возможность заражения коронавирусом COVID-19 и на тяжесть течения заболевания, ответить однозначно пока невозможно, поскольку в медицинской среде об этом до сих пор ведутся дискуссии. Благодаря сильному иммунитету и отсутствию хронических заболеваний риски заражения минимальны. В противном случае, болезнь будет протекать в легкой форме.

Иногда бывает сложно подобрать диету, при которой будут правильно учтены витамины и минералы в достаточном количестве. В таком случае восполнить дефициты можно с помощью дополнительного приема витаминно-минеральных комплексов.

Есть несколько ключевых требований к витаминным комплексам: биодоступность; безопасность (наличие сертификатов качества); качество ингредиентов; формы приема удобные для пациентов всех возрастов.

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