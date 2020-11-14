Лукашисты подожгли дачу академику Мрочеку 30 14.11.2020, 12:23

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На месте поджога оставили куклу с окровавленными глазами и записку.

У академика Александра Мрочека, бывшего директора РНПЦ «Кардиология», на даче случился пожар. Сгорели часть дома, подвал, баня и беседка. На улице, возможно, поджигатели оставили куклу с окровавленными глазами, приколотую к стулу скальпелем, и записку с угрозами, сообщает tut.by.

Дача академика находится в деревне Узборье около Раубичей.

— Мне позвонил сосед, который увидел пожар. Я был в Витебской области на рыбалке, мы сразу сели в машину — это было 4 часа утра, — приехали, пожарные уже работали. Что-то удалось сохранить, что-то безвозвратно потеряно. Сгорели беседка, часть дома, подвал, он был открыт, мы его не закрыли на замок. В подвале была небольшая баня — она полностью выгорела. Проще говоря, три не зависимых друг от друга очага возгорания. Пожарные считают, что это поджог. Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что «продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении», — это полный бред! И написано в конце, что это только начало.

Александр Мрочек сказал, что сейчас на даче работают следователи.

— Мне никто открыто не угрожал. Я уже несколько месяцев не работаю, я уволен. Вот впервые такая угроза в записке. Мне за всю жизнь никто особо не угрожал.

Александр Мрочек — кардиолог, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. В 90-е годы был директором НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования. РНПЦ «Кардиология» руководил с 2008 года. Автор более 500 научных работ, в том числе 8 монографий, 45 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Награжден медалью Франциска Скорины, межгосударственной премией «Звезды Содружества».

В августе Минздрав уволил Александра Мрочека с должности директора РНПЦ «Кардиология». И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал, что «задачи, которые сейчас стоят перед Министерством здравоохранения, требуют особых руководителей», поэтому кадры и меняют. Однако сами же сотрудники РНПЦ связывали увольнение с тем, что Мрочек не давил на них и не запрещал в нерабочее время высказывать свою позицию.

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