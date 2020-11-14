«Площадь Перемен» сегодня днем 4 14.11.2020, 12:34

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Фото: «Наша Ніва»

Фоторепортаж.

В Минске на «площадь Перемен» сегодня днем пришли люди, чтобы почтить память погибшего Героя Беларуси Романа Бондаренко, пишет nashaniva.by.

Роман Бондаренко жил на улице Червякова в Минске, недалеко от «площади Перемен».

«Площадью Перемен» называют свой квартал жители одного из минских микрорайонов. Такое название прижилось после того, как жильцы этого жилого комплекса нарисовали на одной из стен мурал с «диджеями перемен». Лукашисты закрашивали этот мурал 14 раз, но жители его восстанавливали. Двор не раз становился местом мирного противостояния с силовиками. В этом квартале сложилось сильное сообщество.

Жители приглашают музыкантов на вечерние концерты, самообразовываются на лекциях и украшают пространство национальной символикой.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

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