Белорусы ударили по режиму «длинным долларом» 2 14.11.2020, 12:44

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Отток валютных вкладов населения октябре составил около $100 миллионов.

Отток валютных вкладов населения Беларуси в рамках кампании гражданского протеста, частью которой стал вывод вкладов из банков, заметно сократился в октябре 2020 года.

Однако, учитывая текущее состояние дел в отдельно взятой стране в центре Европы, потеря из оборота даже $100 млн. чувствительно сказывается если не на всей экономике, то уж точно на банковской системе, пишет afn.by.

Только за 3 месяца – август и сентябрь – банковская система Беларуси лишилась $1,2 млрд. С начал года отток достиг 1,6 млрд. Стоит напомнить, что отток примерно сопоставимого объема валюты из банков в 2011 году (на покупку авто и не только) спровоцировал трехкратную девальвацию белорусского рубля.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в валюте за октябрь 2020 года снизился на $102,945 млн. или 2,13% и на 1 ноября 2020 года составил $4,741 млрд. С начала года объем срочных вкладов в валюте упал на $1,476 млрд. или 23,74%, следует из отчета Нацбанка Беларуси о широкой денежной массе.

Объем переводных вкладов населения в валюте в октябре 2020 года вырос на $2,489 млн. или 0,21% и на 1 ноября 2020 года составил $1,167 млрд. С начала года объем переводных вкладов в валюте снизился на $154,763 млн. или 11,71%.

Общий объем валютных вкладов населения в октябре 2020 года снизился на $100,456 млн. или 1,67% и на 1 ноября 2020 года составил $5,908 млрд. С начала года общий объем вкладов населения в валюте снизился на $1,630 млрд. или 21,63%.

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