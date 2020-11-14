Епископ Кособуцкий: Общество исполнено героизма, как в войну, когда прятали людей от карателей 13 14.11.2020, 12:52

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Фото: «Наша Ніва»

В этой солидарности мы можем пройти через любое испытание.

«Очередная жертва террора, очередная жертва насилия» — так характеризовал смерть Романа Бондаренко епископ Юрий Кособуцкий на мессе в память об убитом 13 ноября, сообщает «Наша Нива».

Епископ призвал «в любой ситуации оставаться человеком, человеком с большой буквы». «Зависть, ненависть, злоба, желание мести» — епископ призвал отбросить эти чувства.

«Каждый день мы молимся о прекращении того насилия, которое мы видим но, к сожалению, его делается все больше», - отметил епископ.

Он с восторгом отметил рождение новой солидарности в белорусах, «когда человек открывает двери, и забегает 20-30 человек, и предоставляется им убежище, хотя этот человек и обрекает себя на опасность». Он сравнил нынешние поступки белорусов с тем, как «прятали людей от карателей во Вторую мировую войну». «Сегодня наше общество наполнено таким же героизмом», — сказал епископ. «Надо молиться, чтобы мы это сохранили», - призвал епископ.

«Нам хотят навязать ненависть, злобу, раскол, но, наоборот, это объединяет людей разных конфессий», — сказал епископ.

«Они стали жертвой за счастливое будущее для всех нас», - сказал епископ Кособуцкий. «В этой солидарности мы можем пройти через любое испытание в жизни», - считает епископ.

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