Америка возвращается к либеральному лидерству 3 14.11.2020, 13:01

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Миру стоит приготовиться к новой эпохе.

После четырех лет c Дональдом Трампом его предстоящий уход пробудил массу надежд. Великого нарушителя спокойствия сменит Джо Байден, интернационалист и институционалист. Он любит Европу и НАТО, и он, в отличие от Трампа, будет лучше относиться к друзьям Америки, а не к ее традиционным врагам, в том числе, уважая свободу торговли. В сфере безопасности он не будет мучить союзников угрозами «плати, или мы уйдем!». Мультилатерализм вновь будет направлять американскую политику. Она вернется к либеральной гегемонии, которая сменит ее трамповский вариант, узколобый и антилиберальный, пишет сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета Йозеф Йоффе в статье для Project Syndicate (перевод — inosmi.ru).

Слово «либеральный» предполагает основанный на правилах международный порядок, продвижение демократии, открытые общества. Трамп не только отказался от всех этих принципов, но и демонстрировал влечение к авторитарным лидерам мира, поочередно флиртуя то с президентом России Владимиром Путиным, то с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. (Да, конечно, американское потакание Саудовской Аравии нельзя объяснить одним лишь Трампом; каждая администрация следует проверенному временем принципу: «Он, может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын»).

Игра Трампа всегда была игрой с нулевой суммой, особенно в торговле. И это стало существенным отклонением от послевоенной американской традиции, когда акцент делался на достижении результатов с позитивной суммой — выигрывают обе стороны. Трамп тащил мир назад, к силовой политике XIX века. По его мнению, у государства нет постоянных друзей, а есть только постоянные интересы.

Естественно, сейчас мы надеемся на восстановление старого либерального порядка. Часть этого восстановления произойдет при Байдене, президенте, который прошел почти полувековую школу традиций либеральной американской империи. Но стоит заметить, что Трамп не был какой-то полной аберрацией. Сдвиг Америки к принципам «больше для нас и меньше для них» начался до появления твиттер-главнокомандующего.

К примеру, Трамп приказал вывести тысячи американских солдат из Европы в 2020 году, но администрация Барака Обамы (в которой Байден был вице-президентом) сделала то же самое в 2012 году. Трамп резко критиковал Европу, но Обама тоже ворчал: «‘Безбилетники мне надоели». Именно Обама начал американского отступление на Ближнем Востоке, сократив контингент в Афганистане и Ираке и отказавшись от интервенции против Башара Асада, когда тот применил химическое оружие в Сирии.

Когда Трамп обещал покончить с «вечными войнами» Америки, он просто копировал Обаму. Именно его прогрессивный предшественник начал эксперимент с новым изоляционизмом, объявив, что «настало время сфокусироваться на национальном строительстве — здесь, дома». Трамп повторил эту идею, пообещав принять инфраструктурную программу в размере $1 триллион: «Америка прежде всего» ради ее внутреннего развития и благополучия.

Суть в том, что разворот Америки внутрь начался до Трампа, и он не будет полностью отменен при Байдене. Протекционизм, то есть ограничение иностранной конкуренции, привлекателен и для правых, и для левых. Великодушная иммиграционная политика была прекрасна, пока демократы находились в оппозиции и изображали республиканцев злобными националистами. Но администрация Байдена едва ли распахнет нараспашку двери Америки для огромных масс людей со всего мира или сломает те участки стены на мексиканской границе, которые были построены при Трампе.

Точно так же администрация Байдена не прекратит державную конкуренцию с Китаем, чья собственная протекционистская политика и захват интеллектуальной собственности служат постоянным источником напряженности. Америка будет и дальше утверждать себя в западной части Тихого океана, где усиливается классическое соперничество между сухопутной державой, которая находится на подъеме, и общепризнанной морской державой. Демократы и республиканцы в целом привержены политике «Сдерживания 2.0» с участием таких региональных игроков, как Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Австралия.

Что касается Ближнего Востока, то Байден уже подтвердил, что будет стараться восстановить Иранское ядерное соглашение, хотя и без благонамеренных подходов своего прежнего босса, Обамы. Будущая администрация оставит нетронутым новый антииранский альянс между Израилем и арабскими странами Персидского залива, и она не повторит ошибку администрации Обамы, которая пыталась совершить «перезагрузку» в отношениях с Россией.

После 2009 года путинская Россия превратилась в экспансионистскую державу, которая давит на Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Хотя европейцы приветствуют победу Байдена на выборах, они должны быть готовы к возобновлению американских требований повысить свои оборонные расходы. Точно так же Германии следует ожидать усиления негативной реакции Америки на газопровод «Северный поток — 2». Этот совместный российско-немецкий проект в обход стран Восточной Европы повышает энергозависимость Германии от России.

Байден представляет себя как анти-Трамп, но он продолжит защищать некоторые из тех же самых базовых стратегических интересов Америки, когда речь заходит о Китае, России и коммерческой конкуренции с Европой. Впрочем, как говорят французы, тон задает музыку. Администрация Байдена принесет крайне благоприятные перемены в стиль американской дипломатии, сменив звериность Трампа на профессионализм с хорошими манерами.

Как и в частной жизни, уважение и цивилизованность имеют важное значение в международных отношениях. Помимо улучшения тона, Байден будет в меньшей степени стремиться к игре с нулевой суммой и в большей — к игре с позитивной суммой. Он сфокусируется на общих интересах и будет стараться восстановить американское лидерство, добиваясь согласия, а не применяя грубые односторонние меры. Например, он намерен остановить вывод американских войск из Европы, начатый по приказу Трампа.

Отказываясь от доктрины Трампа «Америка прежде всего», Байден поможет вздохнуть свободней остальному западному миру, но это будет не «бесплатный ланч». Как он писал в начале года в журнале «Foreign Affairs», политическая программа его администрации «вернет Америку обратно во главу стола», где она будут лидировать «не только примером своей силы, но и силой своего примера».

Но в конечном итоге сила есть сила. А американская сила по-прежнему не имеет равных в мире. Все те, кто боялся и презирал Трампа, должны быть воодушевлены результатами выборов 2020 года. Байден, несомненно, будет размахивать могучим мечом Америки разумней и с более доброжелательным лицом. Наступит день инаугурации в январе, и Америка снова будет открыта для ведения дел. Впрочем, миру стоит приготовиться к трудным компромиссам.

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