Сахарный диабет и COVID-19: эндокринолог рассказала, как действовать при инфекции 3 14.11.2020, 13:14

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Алла Силюк дала важные рекомендации.

Почему диабет опасен при коронавирусе и как обезопасить себя от осложнений, Intex-press рассказала Алла Силюк, врач-эндокринолог Барановичской городской поликлиники №4, накануне Всемирного дня борьбы с диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября.

Из-за снижения активности клеток иммунной системы и количества антител больные диабетом особенно чувствительны к инфекциям любой природы, в том числе и коронавирусной. И если здоровый организм в состоянии самостоятельно справиться с болезнью или ее последствиями, то у пациентов с сахарным диабетом риск серьезных осложнений, вплоть до летального исхода, гораздо выше.

В чем опасность?

Любое инфекционное заболевание у диабетиков, как правило, протекает тяжело, а период восстановления – сложный и длительный. Организм такого больного обладает низкой сопротивляемостью к инфекции: он просто не в состоянии справиться с возбудителем. Кроме того, у диабетиков чаще развиваются сопутствующие осложнения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной системы.

Течение коронавирусной инфекции на фоне метаболического синдрома осложняется постоянным приемом инсулина, препаратов для антигипертензивной терапии и нормализации холестерина. Также у больных сахарным диабетом и COVID-19 высок риск заражения крови, сложного, затяжного течения пневмонии и высока вероятность дыхательной недостаточности.

Причем не важно, диабетом какого типа страдает человек: в обоих случаях имеет место стойкое нарушение обменных процессов, сопутствующих осложнений по фоновому заболеванию.

Симптомы коронавируса при диабете

В первые сутки симптомы COVID-19 у больных диабетом 2 или 1 типа не отличаются специфичностью. Это, как правило, ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, повышение температуры, резкая слабость, сухой спастический кашель. Указывать на коронавирусную инфекцию могут мышечно-суставные боли, угнетение обоняния, расстройство стула и тошнота.

Однако в дальнейшем симптомы постоянно нарастают. Кашель становится навязчивым, сопровождается сдавленностью в грудине, одышкой. При развитии осложнений, обусловленных пневмонией с дыхательной недостаточностью, отмечаются учащением пульса, одышкой даже при отсутствии физической нагрузки, посинением (цианозом) носогубного треугольника (особенно характерен для детей раннего возраста).

У больных с коронавирусом и диабетом 1 типа возможно нетипичное, непредсказуемое течение патологического процесса, когда симптомы стерты, а дыхательная недостаточность наступает внезапно, без явных предшествующих факторов.

Что делать?

При появлении первых тревожных симптомов вызывайте врача. Не стоит геройствовать и надеяться, «что все пройдет само».

Стоит помнить, что при заражении COVID-19 крайне важно контролировать уровень сахара в крови. В противном случае создается благоприятная среда для размножения патогенной микрофлоры, пневмония сложно поддается лечению и буквально «изматывает» и без того ослабленный организм.

При лечении на дому больным показан обильный питьевой режим, прием иммуномодулирующих препаратов для стимуляции системного иммунитета. Важно принимать витамины, все прописанные врачом препараты, соблюдать режим самоизоляции и не поддаваться панике.

Пациенты с диабетом справляются с коронавирусом и выздоравливают. Важно лишь соблюдать все врачебные рекомендации.

Людям с диабетом, которые заразились COVID-19, рекомендуется:

- регулярно принимать антидиабетические лекарственные средства по назначенной врачом схеме;

- внимательно следить за рационом питания, в первую очередь потреблением легкоусвояемых углеводов и жиров;

- проводить самоконтроль глюкозы и следить за соответствием результатов самоконтроля целевым показателям глюкозы крови, рекомендованным врачом;

- вести дневник самоконтроля;

- подготовить список всех лекарственных средств с указанием дозировок и расходных материалов, необходимых для лечения диабета;

- дополнить список контактными номерами телефонов для связи с работниками учреждения здравоохранения (поликлиники или диспансера), в котором человек состоит на диспансерном учете;

- убедиться, что дома есть запас как минимум на 1 месяц медикаментов, включая препараты, снижающие уровень гликемии, и другие назначенные лекарственные средства, тестовых полосок для самоконтроля гликемии.

Более 335 тысяч пациентов с сахарным диабетом находилось на диспансерном учете в Беларуси на 1 января 2019 года. Количество людей с диабетом ежегодно растет на 5−8%.

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