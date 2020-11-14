Из Беларуси уходят иностранные инвестиции 1 14.11.2020, 13:23

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За два квартала страна потеряла $164,3 миллиона.

Отток прямых иностранных инвестиций из страны идет уже два квартала подряд, пишут banki24.by.

По официальному прогнозу за 2020 год белорусская экономика должна привлечь не менее 1,7 млрд USD на чистой основе.

Такая сумма прописана в прогнозных документах. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе — это сумма прямых иностранных инвестиций без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы и услуги. Иначе говоря, в этом показателе не учитываются долговые инструменты — кредиты и займы, кредиторская и дебиторская задолженность, лизинг и т. п.

Цель властей на 2019 год составляла 1,6 млрд USD. Однако достичь ее не удалось, по факту поступило 1,327 млрд USD. Похоже, что такая же судьба ожидает прогноз на текущий год.

Первый квартал начался неплохо — статорганы зафиксировали поступление 1,456 млрд USD. Такой объем инвестиций в 1 квартале связан с особенностями экономики Беларуси.

Почти все прямые иностранные инвестиции — это реинвестирование ранее выведенного капитала. По сути, деньги возвращаются туда, где были раньше. Это реинвестирование отражается в статистике за январь—март.

В последующих кварталах данный эффект реинвестирования иссякает. Поэтому на объем инвестиций сильно влияет уплата дивидендов иностранным акционерам белорусских компаний. В 2020 году произошло беспрецедентное событие за последнее время.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций наблюдается 2 квартала подряд. Сначала во 2 квартале из страны ушло 100,5 млн USD, затем в 3 квартале экономика лишилась еще 63,8 млн USD. Таким образом, за два квартала Беларусь потеряла 164,3 млн USD.

С июля по сентябрь в разрезе секторов экономики больше всего утекло из реального (нефинансового) сектора — минус 82,2 млн USD. В разрезе территорий Беларуси самый крупный отток отмечался по Минску — минус 64,6 млн USD.

Инвестиции по Минску утекали за счет проектов с чистым изъятием денег (видимо, выплата дивидендов). За 3 квартал на таких инвестпроектах изъятие ресурсов выросло на 76,8 млн USD (в целом по стране — на 103,7 млн USD).

Среди видов деятельности самый заметный чистый отток прямых иностранных инвестиций в 3 квартале испытали пищевая промышленность (24 млн USD), а также деятельность в области телекоммуникаций (30 млн USD).

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