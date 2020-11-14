Обязаны ли дети в школе, магазине носить маски? 1 14.11.2020, 14:17

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Об этом рассказал главный санитарный врач Минска.

12 ноября в Минске ввели масочный режим, а вчера родители стали забрасывать редакцию rebenok.by вопросами: нужно ли носить маски детям? Такое требование выдвигают некоторые учителя и даже воспитатели детских садов. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты позвонили в школы и главному санитарному врачу Минска Светлане Ермак.

Сообщения от родителей приходят примерно одинакового содержания: по требованию учителей дети должны приходить на занятия в масках. Соблюдать масочный режим в некоторых школах заставляют даже на уроках физкультуры.

— В старших классах учителя делятся на тех, кто требует носить и кто рекомендует. У меня ребенок — аллергик, долго находиться в маске не может и получает постоянно замечания, — пишет мама ученика из 20-й гимназии Минска.

Директор Леонид Абрамов пояснил, что решение по поводу масок принимают вовсе не учителя, а родители:

— Мы дали это право на откуп семье. Я сегодня посмотрел, что все работники в масках. И огромное количество детей — тоже ходят в масках. И я считаю, что они правильно делают: маски нужны. Но, повторюсь, решение принимают родители.

Примерно такую же позицию нам озвучили в других школах Минска, откуда поступили жалобы.

— У нас в масках ходят все сотрудники и посетители. Для детей маски необязательны, — отметила Елена Куницкая, директор СШ № 219, где, по словам родителей, сидеть на уроках в маске обязали третьеклассников. — Все должно быть по желанию. Вижу на переменах, что дети в большинстве своем маски не носят.

Елена Куницкая считает, что маски для детей младшего и среднего возраста принесут больше вреда, чем пользы:

— Учителям тяжело вести уроки в масках, а ребенку — тем более. Малыши еще и подвижные, бегают. И на них маску еще надеть? Дети не организованы в этом вопросе: они неправильно ее снимают, надевают, забывают менять. Думаю, что так ребенок соберет больше инфекций, чем если бы он был без маски. Я считаю, что важнее приучить детей мыть руки и соблюдать дистанцию — чтобы не было толчеи и обнимашек. И обращаю внимание коллег на частые проветривания. Дети сидят у нас по кабинетам, как и предписано эпидемиологами.

В детской музыкальной школе искусств № 11, откуда также поступила жалоба, сказали, что носить маски у детей не требуют.

— Я не заставляю, хотя ко мне ученики заходят в масках, — пояснил директор Анатолий Попов. — Конечно, на хоре быть в маске это как-то… А на индивидуальное занятие по специальности — почему нет? Но никого не заставляю.

В СШ № 143 директор Дмитрий Бочаров назвал сообщения родителей «выдумкой». В ясли-саде № 152, где родители пожаловались на «обязательный масочный режим для детей», тоже удивились звонку журналистов. Заместитель заведующей Светлана Вдвовиченко пояснила, что надеть на детей маски — это вообще нереально:

— С таким же вопросом сегодня ко мне обращались и воспитатели. Я им ответила: а как это возможно? Малыши не будут их носить правильно. К тому же у нас много режимных моментов — кушаем, играем, идем гулять. Как в этих условиях можно говорить о масках для детей? Воспитатели — другое дело, они должны, они в тесном контакте с детьми. Также мы обязали носить маски родителей.

Родители учеников из школы № 43 и 99 Минска возмутились, что детей заставляют ходить в масках даже на уроках физкультуры. В администрации обеих школ сказали, что такого быть не может.

— У нас обстановка в школе совершенно спокойная, поэтому по поводу масок для детей каждый родитель принимает решение сам, — отметила замдиректора по учебной работе СШ № 99 Марина Канюка. — Может, кто-то из взрослых подозревает, что заразился на работе и надел маску на ребенка?

Главный санитарный врач: «В школах детям носить маску не нужно, в магазинах — желательно»

Получается, что просьбы к детям — сидеть в маске на уроках — это инициатива самих учителей, а не решение «сверху»? Или результат недопонимания между педагогами и родителями? Журналисты спросили об этом у эпидемиологов. Вот что ответила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак:

— 6 ноября вышли изменения в санитарные правила. С ними может ознакомиться каждый. Там сказано, что во всех школьных и дошкольных учреждениях масочный режим обязателен для педагогов.

— То есть дети носят маски по рекомендации родителей? — уточняем.

— Да. Ну а как можно проконтролировать, что ребенок каждые два часа будет менять эту маску? Поэтому для студентов вузов, слушателей, курсантов, учащихся колледжей мы сделали масочный режим обязательным. А для детей в школах и дошкольных учреждениях проводятся проветривания, уборки, протирание контактных поверхностей. Весь персонал должен быть в масках.

На вопрос, не собираются ли минские эпидемиологи последовать примеру Гродно и распространить масочный режим на старшеклассников, Светлана Ермак ответила, что «пока надо подумать и посоветоваться с республикой» (скорее всего, имеется ввиду вышестоящий Республиканский центр — Прим.).

Журналисты спросили, надо ли надевать на ребенка маску при посещении общественных мест — в том же магазине, например. Светлана Ермак ответила, что это целесообразно, но не обязательно:

— Каждый родитель беспокоится за здоровье своего ребенка, а маска является защитным средством. Даже если малыш ручкой дотронется до чего-то и потянется к лицу, он коснется маски. И вот здесь родители могут ситуацию проконтролировать: надеть на ребенка маску, когда это нужно, и снять, когда потребуется. Это наша настоятельная рекомендация. А для взрослых ношение маски — обязанность.

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