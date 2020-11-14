На что рассчитано заявление Тихановской? 15 Яська з-пад Шклова

14.11.2020, 14:20

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Режим шатается, но нужен продуманный план действий.

В нашей стране после трех месяцев кровавого насилия в обществе помимо ужаса и возмущения начинает созревать запрос на адекватный ответ карателям, как единственно возможную форму торжества справедливости. Надежды на справедливое расследование преступлений со стороны правоохранительных структур улетучились по мере осознания, что эти структуры недвусмысленно стали на сторону диктатора и охраняют только его самого от возмущенного народа.

После убийства Романа Бондаренко, которое вызвало огромный общественный резонанс, общество справедливо ждет немедленной реакции от Светланы Тихановской и структур которые входят в ее ближайшее окружение. Опубликованное вчера заявление о трибунале над силовиками вызвало у многих недоумение.

На что рассчитано это заявление? Предположим для остановки репрессий со стороны карательных сил. Но сегодня одного этого заявления мало. Это могло возыметь эффект в августе, когда судьба диктатуры балансировала на грани. Сегодня карательные силы замазаны в крови, консолидированы вокруг диктатора и готовы стоять за него до последнего.

Почему из всех возможных вариантов ответа на насилие выбран самый плохо реализуемый, я бы сказал утопический? Кто и какими силами будет осуществлять "захват" преступников в погонах? Неподготовленные люди с голыми руками? У понимающих специфику профессионалов такая инфантильность вызывает только улыбку и никак не может остановить вооруженных карателей.

Предположим удалось это осуществить , что происходит далее? Где изолировать или кому передать преступника? Той же системе МВД которая ими и руководит?

У народа нет в распоряжении собственных помещений камерного типа. В свою квартиру никто не поведет.

Было бы логично сразу объявить о формировании групп задержания, которые будут иметь спецподготовку, спецсредства и мандат.

Вопрос следующий,- почему в заявлении не упоминаются статьи УК дающие право на самооборону? Сформировать народные дружины для самообороны намного реалистичней и эффективней. Это придало бы протестам новый импульс, отступил бы страх перед репрессиями. Такие предложения неоднократно поступали в штаб и остались без ответа.

Почему выбрана дата для проведения массовой акции 20 декабря, а не 20 ноября(протестный потенциал на пике) или 10 декабря(день прав человека)? Опять чего-то ждать более месяца? Для анонсирования массовой акции достаточно сделать публикацию в телеграм-каналах, как это и делалось до сих пор. Расследование преступлений пусть идет своим ходом, зачем их подвязывать к 20 декабря и растрачивать время и протестный потенциал? 20 декабря это время, когда весь мир начинает готовиться к Рождественским двухнедельным каникулам, странно на фоне предпраздничной подготовки рассчитывать на внимание к беларуской повестке. Этого не могут не знать помощники Тихановской. Ну и на десерт: 20 декабря, - это официальный день КГБ РБ, выбранная дата это такой троллинг или специфическое поздравление?

Яська з-пад Шклова, специально для Charter97.org

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