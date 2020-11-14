Минск выходит на акции памяти и протеста 1 14.11.2020, 14:32

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Цепи солидарности в разных частях города и Женский демарш.

Сегодня, 14 ноября, минчане продолжают выходить в разных районах столицы на акции памяти и протеста, сообщает Charter97.org.

Акция солидарности проходит в столичном микрорайоне Михалово.

Женская цепь солидарности выстроилась у «Дана Молл» в Минске.

В Минске проходит Женский демарш. Женщины с плакатами и символикой гуляют по городу. В акции участвует и знаменитая Нина Багинская.

Акция памяти проходит на Партизанском проспекте в Минске.

Сухарево вышло на акцию солидарности. Жители микрорайона призывают всех минчан присоединиться к протесту.

https://charter97.org/ru/news/2020/11/14/400573/ Жители Каменной Горки вышли на акцию памяти. Минчане встали в цепь солидарности с плакатами «Я выхожу».

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