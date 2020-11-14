Какие курсы доллара и евро установили банки на выходные 14.11.2020, 14:42

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Сейчас самый выгодный курс покупки у банка американской валюты — 2,576 рубля.

Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара в субботу — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,576 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Paritetbank, Белорусском народном банке — 2,566 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ Банке — 3,071 рубля, а ниже всего — в РРБ-Банке (3,04 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке и Paritetbank — 3,029 рубля.

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