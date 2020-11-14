Александр Опейкин: Фашиста Лукашенко не поддерживает никто
- 14.11.2020, 15:01
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На стороне узурпатора — только вооруженные бандиты и кучка меркантильных подлецов.
Координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал смерть Романа Бондаренко:
«Вечная память героям...
Погиб Герой Беларуси простой парень Роман Бондаренко. Убит фашистами.
В тюрьме сидят мои друзья Олимпийский призер Андрей Кравченко, Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, чемпион Беларуси по кикбоксингу Иван Ганин. Их туда посадили фашисты.
В Беларуси фашизм во главе с Лукашенко. Его не поддерживает никто. Только вооруженные бандиты и кучка меркантильных подлецов. Некоторым матрасникам я даже жал руку.
Спорт разделился на смелых, которые против – их абсолютное большинство. Письмо спортсменов подписало более 1000 человек, доказывать больше нечего. Есть еще несмелые сцыкуны в виде футболистов и хоккеистов. Хотят что-то сказать, но боятся. Хотя в спортивной иерархии их голос мало что значит – игроки локального уровня, видавшие международные подиумы лишь по телевизору.
Ну а есть еще меркантильные подлецы. У них нет никакой позиции или мнения, только своя задница интересует. Но, как любил говорить их любимый вождь, «мы их всех знаем по именам».
Герои останутся в истории навсегда. Подлецы будут презираемы даже своими детьми», – написал Опейкин.