Александр Опейкин: Фашиста Лукашенко не поддерживает никто 14.11.2020, 15:01

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Александр Опейкин

На стороне узурпатора — только вооруженные бандиты и кучка меркантильных подлецов.

Координатор фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал смерть Романа Бондаренко:

«Вечная память героям...

Погиб Герой Беларуси простой парень Роман Бондаренко. Убит фашистами.

В тюрьме сидят мои друзья Олимпийский призер Андрей Кравченко, Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, чемпион Беларуси по кикбоксингу Иван Ганин. Их туда посадили фашисты.

В Беларуси фашизм во главе с Лукашенко. Его не поддерживает никто. Только вооруженные бандиты и кучка меркантильных подлецов. Некоторым матрасникам я даже жал руку.

Спорт разделился на смелых, которые против – их абсолютное большинство. Письмо спортсменов подписало более 1000 человек, доказывать больше нечего. Есть еще несмелые сцыкуны в виде футболистов и хоккеистов. Хотят что-то сказать, но боятся. Хотя в спортивной иерархии их голос мало что значит – игроки локального уровня, видавшие международные подиумы лишь по телевизору.

Ну а есть еще меркантильные подлецы. У них нет никакой позиции или мнения, только своя задница интересует. Но, как любил говорить их любимый вождь, «мы их всех знаем по именам».

Герои останутся в истории навсегда. Подлецы будут презираемы даже своими детьми», – написал Опейкин.

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